Meta könnte bei seinen Metaverse-Ausgaben deutlich auf die Bremse treten. Laut einem Bloomberg-Bericht, über den am Donnerstag mehrere Medien berichteten, stehen Kürzungen von bis zu 30 Prozent im Raum - inklusive möglicher Stellenstreichungen. An der Börse kam das gut an: Die Meta-Aktie legte nach Handelsstart um rund vier Prozent zu.Im Zuge der jährlichen Budgetplanung hat Meta-CEO Mark Zuckerberg Führungskräfte dem Bericht zufolge angewiesen, in allen Bereichen Sparpotenziale zu identifizieren. ...

