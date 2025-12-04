München (ots) -ardmediathek.deHandball EMSport-EventAb 15. Januar 2026 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: Ab 15. Januar 2026 | Das ErsteAb dem 15. Januar berichtet die ARD live von der Handball-EM in Schweden, Dänemark und Norwegen. Zwei deutsche Vorrunden-Spiele - Deutschland - Österreich am 15. Januar und Serbien - Deutschland am 17. Januar - zeigen Das Erste und die ARD Mediathek live zur Prime Time, außerdem zwei mögliche Hauptrunden-Spiele des deutschen Teams und ein deutsches Halbfinale. Die ARD Mediathek bietet zusätzlich ein umfangreiches Angebot an insgesamt über 60 Livestreams (gemeinsam mit dem ZDF) inklusive Halbfinals und Finale, Relives, Highlights und Hintergrund. Alex Schlüter ist Moderator, zum Team gehört erneut auch Experte Dominik Klein. Florian Naß wird kommentieren, an seiner Seite der Ex-Nationaltorwart und Weltmeister von 2007 Johannes Bitter.Nord bei Nordwest (ARD Degeto Film/NDR)Fernsehfilme, Deutschland 2025 (2 x 90 Min.)Ab 1. Januar 2026 | für 12 Monate | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 29. Januar und 5. Februar 2026 | 20:15 Uhr | Das ErsteZwei neue Folgen der Erfolgsreihe starten gleichzeitig in der ARD Mediathek: Eine schreckliche Entdeckung erschüttert in "Nord bei Nordwest - Pechmarie" das beschauliche Schwanitz. Im Wald werden vier Tote aufgefunden - scheinbar die Opfer eines aus dem Ruder gelaufenen Drogengeschäfts. Das Kokain ist noch da, das Geld verschwunden. Die Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Hannah Wagner (Jana Klinge) stehen vor einem Rätsel.Der Fund eines Blindgängers versetzt Schwanitz im Film "Nord bei Nordwest - Blindgänger" in Aufregung. Unter der Leitung von Hauke Jacobs und Hannah Wagner muss der gesamte Ort evakuiert werden. Doch beim Klingelrundgang bemerken die Polizisten im Haus der kauzigen Mareike Thorgard (Gitta Schweighöfer) Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Eine Waffe im Vorgarten, Blut in der Küche. Was ist passiert?Anatomie eines Falls (ARD Degeto Film)Spielfilm, Frankreich 2023 (140 Min.)Ab 2. Januar 2026 | für 30 Tage | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 2. Januar 2026 | 23:45 Uhr | Das ErsteDie Schriftstellerin Sandra Voyter (Sandra Hüller) lebt mit ihrer Familie in den französischen Alpen. Ihr Ehemann Samuel (Samuel Theis) renoviert das Chalet und unterrichtet den elfjährigen Sohn Daniel (Milo Machado-Graner) zu Hause. Der Besuch einer Studentin (Camille Rutherford), die ein Interview mit der Erfolgsautorin führen möchte, durchbricht die Routine in der Abgeschiedenheit. Um die Fragestellerin loszuwerden, stört Samuel mit lauter Musik. Wenig später findet Daniel seinen Vater tot im Schnee - mit einer tödlichen Kopfverletzung. Ein Unfall scheint ausgeschlossen. Sandra gerät unter Verdacht und muss im Gerichtssaal um ihre Glaubwürdigkeit und Freiheit kämpfen.Die Goldene Palme in Cannes, der Oscar für das beste Originaldrehbuch und weitere Filmpreise machen das Beziehungs- und Gerichtsdrama zum Arthouse-Erfolg des Jahres 2023.Home is where the mic is - Hood Comedy Frankfurt (HR)Comedy-Doku-Serie (3 x 30 Min.)Ab 3. Januar 2026 | in der ARD MediathekComedy-Show meets Doku-Serie. Zwei Hosts, eine Location und Stand Up-Comedians mit echter Street Credibility: Bruno Banarby und Halid Rizvanovic sind Hood Comedy aus Frankfurt, und sie bieten auch Newcomern eine Bühne. In Hintergrund-Stories wird mehr über die Comedians erzählt und über den Stadtteil, in dem sie leben. Denn dass die Hood auch wirklich Einfluss hat auf die Kunst, das ist Teil des Versprechens. Banarby, Rizvanovic und andere Comedians besuchen die Orte, an denen die absurden Anekdoten entstanden, die später auf der Bühne performt werden.Y-Kollektiv (HR/Radio Bremen/RBB/WDR)Reportagen, Deutschland 2026 (20-45 Min.)Immer montags | für zwei Jahre | in der ARD MediathekAb 4. Januar 2026: Böllern extrem (RBB/WDR)Selbstgebastelte Kugelbomben, zerstörte Wohnungen, angegriffene Ersthelfer und abgesprengte Gliedmaßen - zu Silvester wird Deutschland zur Böllerrepublik, so scheint es. Reporter Johannes Musial taucht ein in die Welt junger Männer mit einem Faible für Feuerwerk. Was steckt hinter der Randale in den Problemkiezen? Und wie ticken Pyro-Fans, die selbst Feuerwerke bauen und auf irgendeinem Feld in die Luft jagen?Ab 26. Januar 2026: Vom Abi an die Front (Radio Bremen/HR)Seit Beginn der russischen Invasion kämpfen junge Erwachsene aus Deutschland an der Seite der ukrainischen Armee. Viele sind erst vor Kurzem volljährig geworden, haben gerade die Schule abgeschlossen. Was bringt sie dazu, ihr sicheres Leben hinter sich zu lassen und in einem brutalen Krieg zu kämpfen? Die Reporter Samuel Häde und Patrick Enssle begleiten drei Männer über mehrere Monate in der Ukraine - zwischen Frontlinie, Trainingscamp und Rückzugsort.Money Maker - Marc Gebauer: Luxushändler der Influencer (SR)Dokumentation, Deutschland 2025 (30 Min.)Ab 5. Januar 2026 | für zwei Jahre | in der ARD MediathekMarc Gebauer, einer der prominentesten Luxusuhrenhändler Deutschlands, wagt den Sprung nach Amerika - und startet in Las Vegas noch einmal ganz von vorn. Dabei hat er schon eine außergewöhnliche Karriere mit einigen Rückschlägen hingelegt, vom kleinen Uhrenverkäufer zum Luxushändler mit Millionen-Reichweite. Sein Erfolgsrezept: Für sein Marketing setzt er auf prominente Kunden, sie reichen von Influencern wie MontanaBlack bis zu Musikern wie Sido. Im Fokus hat Gebauer damit insbesondere die GenZ. Ihr will er Lust auf Luxus machen - mit Nähe, Social Media und spektakulären Verkaufsaktionen.Generation Goldjungs - Unsere neuen Handball-Stars (NDR)Doku-Serie, Deutschland 2025 (3 x 30 Min.)Ab 7. Januar 2026 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 17. Januar 2026 | 22:15 Uhr | Das ErsteRenars Uscins, David Späth und Marko Grgic sind die drei jungen Hoffnungsträger der Deutschen Handball-Nationalmannschaft. Sie stehen im Mittelpunkt - schon lange vor der Europameisterschaft 2026, die am 15. Januar beginnt. Ein ARD-Team hat die drei Nationalspieler hautnah begleitet. Das Trio gewährte exklusive Einblicke und lüftete so manch privates Geheimnis, von dem sich selbst die Team-Kollegen und Trainer Alfred Gislason überrascht zeigten. Jung, dynamisch, erfolgreich - die drei deutschen Gipfelstürmer eröffnen die Jagd auf den erneuten Gewinn des EM-Titels. Der letzte gelang vor genau zehn Jahren mit den "Bad Boys" bei der EM 2016 in Polen.HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ, Staffel 5 (NDR)Serie, Frankreich 2025 (8 x 60 Min.)Ab 9. Januar 2026 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: ab 15. Januar 2026 | 22:00 Uhr | NDRNachdem sie Kollegen und Liebhaber waren, stehen Morgane (Audrey Fleurot) und Karadec (Mehdi Nebbou) vor dem größten Abenteuer: dem Familienleben! Unter einem Dach müssen sie zwischen Ermittlungen und neuer Familiendynamik jonglieren. Baby Léo stellt ihren Alltag auf den Kopf. Zwischen Morganes Kindern und dem Neugeborenen lernen die beiden auf ihre oft unbeholfene Art, Eltern zu sein. Reichen ihre Talente für Familienkrisen und schlaflose Nächte?Daliland (MDR)Spielfilm, USA 2022 (104 Min.)Ab 10. Januar 2026 | für 30 Tage | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 13. Januar 2026 | 23:10 Uhr | MDR FernsehenNew York, Mitte der 1970er Jahre. James Linton (Christopher Briney) arbeitet in einer Galerie und lernt dort Salvador Dalí (Ben Kingsley) kennen. Dalí bittet ihn um Unterstützung bei der Vorbereitung seiner neuen Ausstellung. Der Galerist Christoffe (Alexander Beyer) wiederum erteilt James den Auftrag, Dalí zum Malen zu bewegen. Denn statt zu arbeiten, feiert der Maler ausschweifende Partys mit Gästen wie Amanda Lear und Alice Cooper. Dalí zeigt sich nicht nur genial und exzentrisch, sondern zugleich verletzlich. Als seine Frau und Muse Gala (Barbara Sukowa) sich in einen jungen Musical-Star verguckt, bringt das die fast fünfzigjährige Ehe ins Wanken."Dalíland" ist eine ebenso faszinierende wie verwirrende Reise in das Leben des berühmten Künstlers. Neben Oscarpreisträger Sir Ben Kingsley als Dalí brilliert Barbara Sukowa als dessen Frau. Deutsche Free-TV-Premiere.Trump & us - Wie er unsere Welt verändert (RBB/NDR/WDR)Doku-Serie, Deutschland 2026 (3 x 30 Min.)Ab 10. Januar 2026 | für 2 Jahre | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 12. Januar 2026 | 20:15 Uhr | Das ErsteSeit einem Jahr ist er wieder da - und die Welt hält den Atem an. Donald Trump ist zurück im Weißen Haus. Und was machen wir? Was machen die täglichen Schlagzeilen mit uns, dem "alten" Europa, den westlichen Demokratien? "Trump & us" analysiert das erste Jahr der zweiten Präsidentschaft - und erzählt von den Auswirkungen. Eine Doku über Macht und Ohnmacht, Erfolg und Ego, Werte und Wandel.Trump und die Tech-Giganten: Das Spiel um Macht (WDR)Dokumentation, Deutschland 2026 (45 Min.)Ab 12. Januar 2026 | für 3 Jahre | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 12. Januar 2026 | 22:20 Uhr | Das ErsteDie US-Tech-Giganten wie Elon Musk, Peter Thiel, Mark Zuckerberg oder Sam Altmann pflegen enge Kontakte zur neuen amerikanischen Regierung. Wirtschaft, Technologie und Politik verschmelzen in nie dagewesenem Ausmaß. Dabei geht es nicht nur um Deregulierung und große Investitionen, sondern auch um eine neue Vision der Zukunft. Denn etliche Tech-Milliardäre sind von libertären Vorstellungen geprägt. Davon, dass Staaten wie Unternehmen geführt werden sollten zum Beispiel, oder, dass Technologie die Lösung für die großen Menschheitsprobleme ist. Diese Doku erzählt von der Allianz aus Technologie, Kapital und Ideologie - und fragt: Wie groß ist der Einfluss der Tech-Elite unter Trump?Mein Körper - meine Schwangerschaft (SWR)Dokumentation, Deutschland 2026 (45 Min.)Ab 13. Januar 2026 | für 5 Jahre | in der ARD MediathekEine Schwangerschaft ist eine der tiefgreifendsten Erfahrungen im Leben. Die Dokumentation begleitet drei Frauen durch diese besondere Zeit: Assia, jung und mitten im Großstadtleben, erwartet ihr erstes Kind. Sie ist voller Vorfreude und Optimismus. Gleichzeitig tut sie sich schwer damit, wie sich ihr Körper verändert. Tamara ist bereits Mutter und erwartet Zwillinge. Sie gilt damit als Risikoschwangere und soll sich schonen. Nach einer langwierigen Kinderwunschbehandlung für ihr erstes Kind ist Kathy überraschend und auf natürlichem Wege erneut schwanger - jedoch nicht ohne Ängste und Sorgen. Denn eigentlich soll sie sich einer Hirntumor-OP unterziehen, die nun warten muss. Die Doku zeigt einfühlsam und wissenschaftlich fundiert, wie eng Mutter und Kind verbunden sind - und wie ein Baby nicht nur den Körper, sondern das ganze Leben verändert.Tage, die es nicht gab, Staffel 2 (ARD Degeto Film/MDR/WDR/SWR/BR/ORF)Serie, Deutschland/Österreich 2025 (4 x 45 Min.)Ab 16. Januar 2026 | für drei Monate | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: Anfang Februar 2026 | Das ErsteDas Ungesagte gehört für Christiane (Franziska Hackl), Doris (Diana Amft), Inés (Jasmin Gerat) und Miriam (Franziska Weisz) zu den Arrangements ihrer Beziehungen. Diese eingeschworene Balance gerät ins Wanken, als die Freundinnen in einen Mordfall verwickelt werden: Sarah (Niobe Carolin Eckert), die 18-jährige Tochter von Doris, findet in ihrem Zimmer die Leiche ihrer Mitschülerin Emily (Paulina Hobratschk). Inés' Sohn Olivier (Etienne Halsdorf) gerät unter Verdacht, seine Freundin erstochen zu haben. Schon bald rückt das Beziehungsgeflecht der Freundinnen, ins Visier der Polizei. Affären, Anschuldigungen und Vertrauensbrüche - die Suche nach der Wahrheit löst einen Sog von Beziehungsproblemen aus.Artemis 2 - Zurück zum Mond. Wie die NASA mit Technik aus Deutschland zum Mond fliegt (MDR/HR)Dokumentation, Deutschland 2026 (45 Min.)Ab 22. Januar 2026 | in der ARD MediathekZum ersten Mal seit den legendären Apollo-Missionen fliegen wieder Menschen zum Mond. Mit der NASA-Mission "Artemis 2" soll eine neue Ära der bemannten Raumfahrt beginnen. Ein Filmteam begleitet die vier Astronautinnen und Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hansen bei ihren Vorbereitungen auf dem Weg zum Mond. Die deutschen Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer erklären zusammen mit anderen Raumfahrt-Experten, wie die Mission abläuft und warum sie überhaupt gemacht wird. Die Dokumentation wird im Vorfeld des Missionsstarts von "Artemis 2" (geplant zwischen 5. Februar und April 2026) auch im Ersten ausgestrahlt.Powerplay - Das beste Eishockey Team für Olympia (MDR)Dokumentation, Deutschland 2025 (60 Min.)Ab 24. Januar 2026 | in der ARD MediathekDeutschland und Eishockey - die Liebe erwacht zum ersten Mal 2018: Silber bei den Olympischen Spielen, eine Sensation. Nun steht wieder hochkarätiges Großereignis bevor, denn zum ersten Mal seit zwölf Jahren sind die NHL-Profis rund um Superstar Leon Draisaitl mit am Start. Die Dokumentation begleitet das deutsche Männer-Eishockey-Team auf seinem Weg zu Olympia, beobachtet die Entwicklungen und Entscheidungen des Trainers, der Spieler und des Teams. Jetzt gilt es, die richtigen Spieler für Mailand zu finden. Die Doku veranschaulicht die Schnelligkeit des Spiels durch besondere Perspektiven von Puck und Spielern, so dass Dynamik, Wucht und Emotion dieser Sportart bildstark präsentiert werden.Raus aufs Land, Staffel 6 (RBB/BR/HR/MDR/SWR)Doku-Serie, Deutschland 2026 (10 x 30 Min.)Ab 27. Januar 2026 | für zwei Jahre | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: diverse Termine in den Dritten ProgrammenDie sechste Staffel der Doku-Soap erzählt acht sehr unterschiedliche Geschichten von Menschen, die ihr vertrautes Stadtleben hinter sich lassen, um auf dem Land ihr Glück zu suchen. Victoria will einen Gnadenhof für Tiere gründen, der NDW-Sänger Markus ("Ich will Spaß") ein altes Landhotel übernehmen und ein junges Pärchen aus einem geerbten Haus sein neues Zuhause machen. Große Sehnsucht, unerwartete Rückschläge und mutige Neuanfänge - "Raus aufs Land" zeigt authentisch, wie Menschen ihr Leben in die Hand nehmen und welche Herausforderungen sie dabei meistern müssen.ARD Crime Time: Die Tote vom Eiskeller (NDR/SWR)True-Crime-Reihe (3 x 30 Min.)Ab 28. Januar 2026 | in der ARD MediathekDie Serie zeichnet mit exklusiven Interviews und einer aufwändigen journalistischen Recherche einen Kriminalfall nach, der zwei junge Leben für immer veränderte: Die Studentin Hanna W. (23) wird im Oktober 2022 nach einem Besuch in der Diskothek "Eiskeller" tot in einem Wildbach gefunden - Sebastian T. (21) war in jener Nacht in der Gegend joggen und kommt ins Gefängnis, weil er sie ermordet haben soll. In einem ersten Indizienprozess wird er schuldig gesprochen. Über zwei Jahre verbringt er in Haft. Zwei Familien gefangen in einem Albtraum: Die eine Familie hat ihre Tochter verloren, die andere erlebt, wie ihr Sohn in der öffentlichen Meinung und vor Gericht zum Täter erklärt wird. Der Bundesgerichtshof hebt das erste Urteil wegen eines Verfahrensfehlers auf, sodass der Fall im Herbst 2025 neu aufgerollt wird. Im zweiten Prozess wird Sebastian T. freigesprochen.Miller's Girl (BR)Spielfilm, USA 2024 (85 Min.)Ab 30. Januar 2026 | für 30 Tage | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 30. Januar 2026 | 01:55 Uhr | BR FernsehenDie hochbegabte 18-jährige Schülerin Cairo Sweet (Jenna Ortega, "Wednesday") belegt einen Literaturkurs beim beliebten Lehrer Jonathan Miller (Martin Freeman, "Der Hobbit"). Schnell erkennt der frühere Schriftsteller das Talent des Mädchens und fördert sie. Beide fühlen sich zueinander hingezogen, doch als Cairo versucht, ihn zu verführen, weist er sie zurück. Cairo sinnt auf Rache...Prickelnd-spannender Erotikthriller mit Starbesetzung, der zum Kinostart nicht zuletzt wegen seiner "Lolita"-Anleihen heftig diskutiert wurde. Deutsche Erstausstrahlung.