Der Krypto-Markt erlebt einen seiner heftigsten Einbrüche seit Jahren - und besonders riskantere Altcoins und Memecoins geraten massiv unter Druck. Während Bitcoin vergleichsweise stabil bleibt, rutschen zahlreiche Token in die Tiefe und verlieren innerhalb weniger Wochen enorme Summen an Marktwert. Die einstige Euphorie weicht Ernüchterung: Retail-Anleger ziehen sich zurück, neue Konkurrenz um Spekulationskapital entsteht - und der ...

