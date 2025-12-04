Acuity: Die 375-USD-Marke entscheidet über die Trendfortsetzung!

Marktführer für Smart Buildings Im Visier der Bullen!

Rückblick

Die Aktie des Herstellers von Beleuchtungs- und Gebäudemanagementlösungen hat über einen längeren Zeitraum (Oktober bis Anfang Dezember) eine deutliche horizontale Widerstandszone um den Bereich von 375 USD aufgebaut. Das ist ein Preisniveau, bei dem Verkäufer in der Vergangenheit aktiv wurden und einen weiteren Anstieg verhindert haben.

Acuity-Aktie: Chart vom 04.12.2025, Kürzel: AYI Kurs: 375.10 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie ist gerade dabei, den starken Widerstand bei 375 USD zu durchbrechen. Ein nachhaltiger Schlusskurs über diesem Niveau ein starkes Kaufsignal auslösen, mit dem Potenzial für eine schnelle Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Fehlausbruch würde das Setup negieren. Fallen die Notierungen unter die 20-Tagelinie, wäre dies ein weiterer Warnhinweis für die Bullen.

Meinung

Auf der fundamentalen Seite bietet Acuity Brands eine solide Basis als Marktführer im wachsenden Segment der intelligenten Gebäudetechnik. Die jüngsten Quartalsergebnisse waren stark und rechtfertigen das positive Momentum. Der Versuch eines Breakouts über 375 USD ist ein starkes Signal, das auf eine Fortsetzung des etablierten Aufwärtstrends hindeutet. Die Dynamik der gleitenden Durchschnitte untermauert dieses technische Kaufsignal.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 11.24 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 87.95 Mio. USD

Meine Meinung zu Acuity ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 04.12.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.