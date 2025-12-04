79 der GPs rechnen damit, dass grenzüberschreitende private Kreditgeschäfte in den nächsten drei Jahren zunehmen werden, und mehr als die Hälfte prognostiziert eine rasche Zunahme

40 der LPs haben im vergangenen Jahr private Kreditinvestitionsmöglichkeiten aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Berichterstattung oder operativer Aspekte abgelehnt

92 der LPs sind der Meinung, dass spezialisiertes Outsourcing die Transparenz erhöht

Grenzüberschreitende private Kreditgeschäfte werden in Zukunft voraussichtlich stark zunehmen, doch die operative Komplexität stellt sich dabei als entscheidendes Hindernis dar. Laut CSC, dem führenden Anbieter von Lösungen für Unternehmensverwaltung und Compliance, bekunden überwältigende 92 der Limited Partners (LPs) Bedenken hinsichtlich der Komplexität dieser Geschäfte.

Die Ergebnisse wurden im jüngsten Bericht von CSC, Private Credit 2025: Global Strategies for a $1.5 Trillion Market, veröffentlicht und weisen auf eine zunehmende Diskrepanz zwischen Anlegern und Fondsmanagern im Zuge der raschen internationalen Expansion privater Kredite hin.1

Obgleich sowohl LPs als auch General Partner (GPs) hinsichtlich des Wachstums grenzüberschreitender privater Kredite nach wie vor optimistisch sind, gehen ihre Meinungen hinsichtlich der operativen Bereitschaft stark auseinander. Beinahe acht von zehn GPs (79 %) gehen von einem Wachstum des Sektors in den nächsten drei Jahren aus und mehr als die Hälfte (51 %) erwartet eine deutliche Beschleunigung. LPs hingegen sind immer vorsichtiger geworden 40 gaben an, im letzten Jahr mehrere Fonds- oder Investitionsmöglichkeiten aufgrund operativer Bedenken, beispielsweise uneinheitlicher Berichtsstandards und unklarer Risikorahmen, abgelehnt zu haben.

"Die weltweite Expansion privater Kredite ist unbestritten, allerdings sollte man die damit verbundene operative Komplexität nicht unterschätzen", so Bas Coenen, Head of Fund Solutions, Europe bei CSC. "In verschiedenen Rechtsräumen tätig zu sein, schafft ein Labyrinth aus Berichtspflichten, Anlegererwartungen und Compliance-Standards. Selbst das Management nur einiger weniger Märkte kann eine Herausforderung darstellen. Die Botschaft der Anleger ist eindeutig: Das Vertrauen in grenzüberschreitende Strategien ist abhängig von Transparenz, regulatorischer Abstimmung und einer perfekten Umsetzung."

GPs verstehen, welche operativen Herausforderungen mit einer grenzüberschreitenden Expansion verbunden sind insbesondere in Bezug auf Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche ("Anti-Money Laundering", AML), die Berichterstattung in mehreren Rechtsordnungen und die Durchsetzung von Vereinbarungen in unterschiedlichen Rechtssystemen. Die Anforderungen der LPs hinsichtlich Transparenz und Berichterstattung zählen mittlerweile zu den wichtigsten Anliegen der Manager und liegen an zweiter Stelle hinter der Komplexität der Deal-Strukturierung.

Gleichzeitig verschieben sich die Prioritäten der LPs hin zu detaillierteren und konsistenteren Daten über die Kreditperformance und die Bonität der Kreditnehmer. Diese Kennzahlen rangieren mittlerweile direkt hinter den Renditen auf Kreditebene und den Zahlungstrends der Kreditnehmer, während allgemeinere Kennzahlen wie Liquidität und Transparenz des Portfoliorisikos anhand dieser detaillierteren Daten bewertet werden.

Um den steigenden Erwartungen gerecht zu werden und effektiv zu skalieren, investieren viele GPs in Technologie-Upgrades und gehen Partnerschaften mit spezialisierten Dienstleistern ein. Aktuell setzen 82 auf externe Kreditvermittler, wobei 66 dies im vergangenen Jahr regelmäßig getan haben und 88 davon ausgehen, dass die Nutzung zunehmen wird. LPs begrüßen diese Entwicklung ausdrücklich: 92 sind der Meinung, dass GPs, die Aufgaben an vertrauenswürdige Spezialisten auslagern, besser gerüstet sind, um eine erweiterte Berichterstattung und Risikotransparenz zu bieten, insbesondere in komplexen grenzüberschreitenden Umgebungen.

"Private Kredite sind naturgemäß eine sehr praxisorientierte Anlageklasse weitaus arbeitsintensiver als Aktieninvestitionen", so David Kim, Managing Director Nordamerika bei CSC. "LPs wissen, dass die Daten verfügbar sind, und sie verlangen mehr mehr Transparenz, Konsistenz und Details. Dadurch stehen Manager unter erheblichem Druck, ihre Berichtsfunktionen zu verbessern und ihre operativen Rahmenbedingungen zu stärken."

Er fügte hinzu: "Viele von ihnen suchen jetzt nach Partnern, die sie über den gesamten Investitionszyklus hinweg unterstützen können, von der Kreditvermittlung und Fondsverwaltung bis hin zum SPV-Management. CSC gehört zu den wenigen Unternehmen, die die Größe, das Fachwissen und die Infrastruktur mitbringen, um wirklich umfassende Lösungen anzubieten."

Um eine Kopie von CSCs Private Credit 2025: Global Strategies for a $1.5 Trillion Market zu erhalten, laden Sie diese bitte unter folgendem Link herunter: cscglobal.com/service/campaigns/private-credit-2025

1 CSC hat in Zusammenarbeit mit PureProfile weltweit 500 Experten aus dem Bereich Privatkapital befragt, darunter 300 GPs und 200 LPs aus Nordamerika, Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) und dem asiatisch-pazifischen Raum. Die Befragten bekleideten leitende Positionen in den Bereichen Fondsmanagement, Investitionen und Risikomanagement in den Sektoren Vermögensverwaltung, Pensionsfonds, Versicherungen und Vermögensverwaltung.

