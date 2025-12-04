© Foto: BlackRock - picture alliance / dpa | BlackRock

KI bleibt laut BlacRock 2026 Markttreiber, aber der Vermögensverwalter warnt vor turbulenten Zeiten und fallenden Aktien.BlackRock, der weltgrößte Vermögensverwalter, geht davon aus, dass KI die Märkte auch 2026 dominieren wird und rechnet mit turbulenten Zeiten für die Anleger, da spekulatives Handeln und Hebelwirkung das Risiko einer Wiederholung des starken Ausverkaufs vom letzten Monat erhöhen. Helen Jewell, Chief Information Officer (CIO,) für fundamentale Aktien bei BlackRock in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika), sagte am Donnerstag, dass die Renditen von KI-gestützten Anlagen weiterhin steigen würden, wobei es Phasen der Unsicherheit über die Branchenbewertungen oder …