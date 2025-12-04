Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 4 décembre/December 2025) - CSE market and offices will be closed for the following holidays/Le marché et les bureaux du CSE seront fermés pour les jours fériés suivants :
|Holiday/Vacance
|Date
|CSE (Times in ET)
|CSE2 (Times in ET)
|Christmas Eve/La veille de Noël
Le 24 DEC 2025
| Early Close/Clôture Anticipée
12:50 p.m. to 12:56-12:57 (randomized) - MOC Imbalance/(horaire aléatoire) - Déséquilibre du MOC
Early Close
1:30 p.m. - CSE Listed and Other Listed Securities Close/Clôture des titres cotés à la (CSE) et autres titres cotés
|Christmas Day/Jour de Noël
|25 DEC 2025 Closed/Fermé
|Closed/Fermé
|Closed/Fermé
|Boxing Day
|26 DEC 2025 Closed/Fermé
|Closed/Fermé
|Closed/Fermé
|New Year's Day/Jour de l'An
|1 janvier/January 2026 Closed/Fermé
|Closed/Fermé
|Closed/Fermé
The settlement schedule is as follows/Le calendrier de règlement est le suivant:
|Holiday
|Trade Date
|Settlement Date
|Christmas & Boxing Day/ Noël et le lendemain de Noël
|24 DEC 2025
|29 DEC 2025
|New Year's Day/Le jour de l'An
|31 DEC 2025
|2 JAN 2026
If you require further information on the holiday schedule, please contact CSE Market Operations at Marketops@thecse.com or 416-306-0772.
Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'horaire des vacances, veuillez contacter CSE Market Operations à Marketops@thecse.com ou au 416-306-0772.
SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)