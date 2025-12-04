Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 4 décembre/December 2025) - CSE market and offices will be closed for the following holidays/Le marché et les bureaux du CSE seront fermés pour les jours fériés suivants :

Holiday/Vacance Date CSE (Times in ET) CSE2 (Times in ET) Christmas Eve/La veille de Noël Le 24 DEC 2025 Early Close/Clôture Anticipée 12:50 p.m. to 12:56-12:57 (randomized) - MOC Imbalance/(horaire aléatoire) - Déséquilibre du MOC

12:56-12:57 p.m. (as determined by the MOC Imbalance end)/(selon la fin du déséquilibre du MOC) to 1:00 p.m. - MOC Freeze/Gel du MOC

1:00 p.m. - CSE Listed Securities Close/Clôture des titres cotés à la CSE

1:00 p.m. - MOC Closing Price Determination/Détermination du prix de clôture du MOC

1:00 p.m. to 1:10 p.m. - Extended Offset Period (EOP)/Période de compensation prolongée (PCP)

1:10 p.m. - EOP Closing Price Determination/Détermination du prix de clôture de la PCP

1:15 p.m. to 1:30 p.m. - CCP Session/Séance de la CCP

1:30 p.m. - Other Listed Securities Close/Clôture des autres titres cotés Early Close 1:30 p.m. - CSE Listed and Other Listed Securities Close/Clôture des titres cotés à la (CSE) et autres titres cotés Christmas Day/Jour de Noël 25 DEC 2025 Closed/Fermé Closed/Fermé Closed/Fermé Boxing Day 26 DEC 2025 Closed/Fermé Closed/Fermé Closed/Fermé New Year's Day/Jour de l'An 1 janvier/January 2026 Closed/Fermé Closed/Fermé Closed/Fermé

The settlement schedule is as follows/Le calendrier de règlement est le suivant:

Holiday Trade Date Settlement Date Christmas & Boxing Day/ Noël et le lendemain de Noël 24 DEC 2025 29 DEC 2025 New Year's Day/Le jour de l'An 31 DEC 2025 2 JAN 2026

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)