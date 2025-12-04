Forscher:innen haben eine React-Schwachstelle mit der Höchstwarnstufe 10 aufgedeckt. Verantwortliche sollten umgehend handeln und die Sicherheitslücke mit verfügbaren Patches schließen. Sicherheitsexpert:innen warnen vor einer schwerwiegenden Sicherheitslücke in den React Server Components (RSC), einem zentralen Bestandteil des weit verbreiteten JavaScript-Frameworks React. Wie Ars Technica berichtet, handelt es sich um eine Schwachstelle der höchsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
