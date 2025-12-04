© Foto: www.picturedesk.com

Die tschechische Krone ist so stark wie seit Jahren nicht. Das spricht für eine stabile Wirtschaft, kommt deutsche Auto- und Maschinenbauer teuer zu stehen.Die tschechische Krone erlebt 2025 eine bemerkenswerte Renaissance und hat gegenüber dem US-Dollar aber auch dem Euro kräftig zugelegt. Anfang September markierte sie den höchsten Stand zum Greenback seit 2018 und ist zum Euro aktuell so stark wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr - eine Dynamik, die sie zu den attraktivsten Währungen der Region macht. Für die tschechische Währung ist es das beste Jahr seit der Finanzkrise 2008 - eine bemerkenswerte Entwicklung für ein Land, das weder zur Eurozone gehört noch über eine besonders große …