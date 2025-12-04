Franke und Bornberg hat mit dem aktuellen map-report sein aktuelles PKV-Rating veröffentlicht - und die Zahlen sprechen wohl für sich. Der Report zeigt die kräftigsten Beitragsanpassungen seit einem Vierteljahrhundert. Weiterhin erreichen nur zwei Versicherer die Höchstwertung "mmm+", während die Branche mit "explodierenden Schadenaufwendungen" kämpft. Der Markt für private Krankenversicherung bleibt für Vermittler wie Kunden schwer durchschaubar, schreibt Franke und Bornberg in seiner Mitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
