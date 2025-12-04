Köln (ots) -ARD-DeutschlandTREND: Deutliche Mehrheit unterstützt Mindestalter für Social-Media-NutzungVideoplattformen wie YouTube und KI-Chatbots ein Mindestalter von 13 Jahren einzuführen. Weiteren 19 Prozent ginge diese Maßnahme nicht weit genug, 14 Prozent hingegen zu weit. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.306 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.Das EU-Parlament hat sich Ende November mehrheitlich für die Einführung eines Mindestalters ausgesprochen. Demnach soll die Nutzung auch dann erst ab 13 Jahren erlaubt sein, wenn die Eltern schon früher zustimmen würden. Die Unterstützung einer solchen Maßnahme ist bei den 18- bis 34-Jährigen (66 Prozent) genauso groß wie bei den Über-65-Jährigen (65 Prozent). Auch die Anhänger der verschiedenen im Bundestag vertretenen Parteien sind sich in dieser Frage vergleichsweise einig: Jeweils deutliche Mehrheiten der Anhänger von Linke (70 Prozent), SPD (69 Prozent), Union (65 Prozent), Grünen (63 Prozent) und AfD (61 Prozent) würden ein Mindestalter zur Social-Media-Nutzung befürworten.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland- Fallzahl: 1.306 Befragte- Erhebungszeitraum: 1. bis 3. Dezember 2025- Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung- Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Frage im Wortlaut:- Derzeit wird darüber diskutiert, ein Mindestalter für die Nutzung von sozialen Medien, Videoplattformen wie YouTube und KI-Chatbots einzuführen. Demnach könnte die Nutzung dieser Angebote erst ab einem Alter von 13 Jahren erlaubt werden, selbst wenn die Eltern früher zustimmen würden. Fänden Sie eine solche Maßnahme angemessen, ginge sie zu weit oder nicht weit genug?Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6172782