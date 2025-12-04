Im sonst häufig eher gleichlaufenden deutschen Autosektor hat sich am Mittwoch Volkswagen positiv abgehoben. Der Volkswagen-Kurs stieg in einem verhaltenen Marktumfeld, während die Aktien der beiden Premium-Autobauer Mercedes-Benz und BMW den Rückwärtsgang einlegten.Impulse lieferte ein Autobranchenausblick für das Jahr 2026 der Citigroup. Analyst Harald Hendrikse blickt auf den wichtigen Markt in China. Dort stünden die Europäer wegen Überkapazitäten unter Druck, aber auch wegen der lokalen Konkurrenz, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.