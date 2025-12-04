Berlin (ots) -Helmut Kleebank, Fachpolitiker:Der Deutsche Bundestag hat heute mit dem Beschluss zur Beschleunigung des Ausbaus von Geothermieanlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern einen entscheidenden Schritt für die Wärmwende vollzogen. Geothermie ist als klimaneutrale und dauerhaft verfügbare Technologie ein Grundpfeiler für eine zukunftsfähige Wärmeversorgung. Bislang nutzen wir nur ca. zwei Prozent dieses Potenzials. Studien zeigen jedoch, dass Erdwärme einen deutlich höheren Anteil unseres künftigen Wärmebedarfs decken kann. Mit dem konsequenten Ausbau dieser Technologie stärken wir unsere Resilienz und Energiesouveränität, leisten einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und schaffen neue Arbeitsplätze in Zukunftsbranchen."Wir beschleunigen Geothermie entscheidend ohne Umwelt- oder Sicherheitsstandards abzusenken. Die Genehmigungsverfahren werden gestrafft und die Absicherungen gegen mögliche Schäden werden gestärkt. So leisten wir einen spürbaren Beitrag zu einer sicheren, preiswerten und klimafreundlichen Wärmeversorgung in Deutschland."Pressekontakt:SPD-Bundestagsfraktion- Die Pressestelle -Telefon: (030) 227 - 52282E-Mail: pressestelle@spdfraktion.deWebsite: www.spdfraktion.deOriginal-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181322/6172793