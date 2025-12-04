Unter dem Titel "100 Tage isoliert oder 60 Tage im Bett" suchen DLR-Forschende Proband:innen für zwei Studien. Diese terrestrischen Astronaut:innen sollen auf der Erde wichtige Erkenntnisse für künftige Reisen zu Mond und Mars liefern. Reisen zum Mond und Mars sind das erklärte Ziel von Raumfahrtorganisationen und dem ein oder anderen Tech-Milliardär. Mit einem kurzweiligen Urlaubstrip haben sie natürlich nichts gemeinsam. Eine Reise zum Mond dauert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
