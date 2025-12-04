Dies ist Staffords zweiter Timberland-Fonds mit einem Volumen oberhalb von einer Milliarde US-Dollar im Jahr 2025, getragen von einer starken Unterstützung bestehender Investoren und neuen Kapitalzusagen globaler institutioneller Investoren

Stafford Capital Partners ("Stafford") hat heute die Gründung des 1,2 Milliarden US-Dollar schweren Stafford International Timberland Continuation Fund ("Fortführungsfonds" oder "Fonds") bekannt gegeben. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein für das strategische Management von Forstflächen dar.

Der Fortführungsfonds ist eine Zusammenlegung von drei bestehenden Kernfonds für Forstflächen von Stafford Stafford International Timberland Funds VI, VII und VIII zu einem neuen unbefristeten Fonds, der 74 erstklassige Waldgrundstücke umfassen wird. Für den Aufbau des vollständig implementierten Portfolios benötigte Stafford sieben Jahre. Es umfasst Beteiligungen an mehr als 2,55 Millionen Hektar kommerzieller Forstflächen in den USA, Neuseeland, Australien und Lateinamerika. Dazu gehören Vermögenswerte, die in diesen Regionen als strategisch wichtig gelten, wo hochwertige Objekte oft schwer zu erwerben sind.

Der Fonds hält Positionen in den zweit- und drittgrößten kommerziellen Forstgebieten Neuseelands, einem der größten Nadelwaldgebiete Australiens und über 1,6 Millionen Hektar kommerziellen Forstflächen im Süden der USA, die insgesamt 37 Vermögenswerte in 15 verschiedenen Bundesstaaten umfassen.

Aufgrund seiner Diversifizierung und Größe ist das Portfolio für institutionelle Anleger äußerst attraktiv insbesondere für große Pensionsfonds, die Forstflächen als langfristigen strategischen Kernbestandteil ihres Portfolios betrachten.

Von den bestehenden Investoren in SIT VI, VII und VIII haben 73 ihre Anteile in den neu gegründeten Fortführungsfonds übertragen. 27 der Investoren haben sich dafür entschieden, durch neue Kapitalzusagen ersetzt zu werden. Der Fonds wurde besonders stark von britischen Kommunalrentenfonds unterstützt, die 54 des Fonds repräsentieren. Dies bestätigt die anhaltende Nachfrage britischer Pensionsfonds nach hochwertigen Naturkapitalanlagen.

Das Portfolio wurde von Stafford zwischen 2011 und 2018 durch eine Kombination aus Sekundär-, Primär- und Co-Investments aufgebaut und wird nun zu 21 direkt verwaltet.

Das Unternehmen plant, kein weiteres Kapital für den Fortführungsfonds zu beschaffen und keine neuen Investitionen zu tätigen. Stafford verwaltet das Portfolio aktiv und strebt eine Konsolidierung der Fondsbestände um die Performance- und Cash-stärksten Vermögenswerte an. Im Zuge dieser Strategie wird das Unternehmen in den nächsten Jahren etwa 28 des Portfolios veräußern. Dadurch sollen in den nächsten zehn Jahren Cash-Renditen von über 8 erzielt werden.

Im Jahr 2024 hat das Portfolio des Fortführungsfonds 7,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente gebunden. Ein Teil davon wurde für nachhaltige Holzprodukte genutzt. Die Nettosequestrierung von 2,1 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten entspricht den jährlichen Emissionen von 500.000 Autos12 und unterstreicht die Rolle des Fonds bei der Bekämpfung des Klimawandels als naturbasierte Lösung. Für die nächsten zehn Jahre wird erwartet, dass der Fonds eine Netto-CO2-Reduktion von 17,5 Millionen Tonnen CO2e3 erzielt. Das entspricht den durchschnittlichen jährlichen Emissionen von etwa 1,5 Millionen britischen Bürgern4. Jenseits der Kohlenstoffsequestrierung zielen die Vermögenswerte im Portfolio darauf ab, die regionale Biodiversität zu schützen und wiederherzustellen, die Wasserqualität zu verbessern und Ökosystemleistungen zu erhalten, die für die langfristige Stabilität der Umwelt entscheidend sind. Mehr als 200.000 Hektar des Portfolios (etwas mehr als 3 %) das entspricht einer Fläche, die fast doppelt so groß ist wie London stehen unter besonderem Naturschutz.

Angus Whiteley, CEO bei Stafford Capital Partners, kommentiert: "Wir sind sehr erfreut, Investoren Zugang zu einem der weltweit vielfältigsten Portfolios erstklassiger Forstflächen zu bieten, das durch unsere umfassende Branchenexpertise und unser Asset Management unterstützt wird. Die Einrichtung des Fortführungsfonds folgt unmittelbar auf den Abschluss unseres zehnten Timberland-Kernfonds SIT X mit einem Volumen von einer Milliarde US-Dollar. Nach unserer Einschätzung ist dies ein weiteres Indiz für die zunehmende Dynamik und das wachsende institutionelle Interesse an Forstflächen als strategischer Anlageklasse. Durch den Fortführungsfonds können wir Anlegern Zugang zu sofortiger Diversifizierung, aktivem Asset-Management und einer anerkannten Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung bieten."

Stephen Addicott, Managing Partner bei Stafford Capital Partners, fügt an: "Die solide Unterstützung durch unsere bestehenden Investoren demonstriert das anhaltende Vertrauen in unsere Timberland-Strategie und einen Markt, der weiterhin stabile Renditen erzielt. Der Fortführungsfonds bietet Anlegern die Möglichkeit, in ein stark diversifiziertes, ausgereiftes Timberland-Portfolio mit attraktiven Barrenditen und langfristigem Wertpotenzial zu investieren. Die Einrichtung unseres ersten permanenten Fortführungsvehikels spiegelt die Einschätzung der Anleger wider, dass Timberland-Investitionen eine wichtige Grundlage für den Aufbau eines langfristigen Portfolios darstellen, da sie als diversifizierte Quelle für Investitionsrenditen dienen und zugleich die Kohlenstoffsequestrierung fördern."

Hinweise für Redakteure

Über Stafford Capital Partners

Stafford ist eine unabhängige Anlage- und Beratungsgesellschaft für private Märkte mit einem verwalteten Vermögen von 8,4 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2025. Zu ihren Kunden zählen mehr als 150 institutionelle Anleger weltweit. Stafford wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt ein globales Team mit mehr als 85 Fachleuten, die in Infrastruktur, Wald- und Agrarflächen sowie nachhaltiges Private Equity über Sekundär-, Primär- und Co-Investments investieren. Stafford ist Unterzeichner der UN-Prinzipien für verantwortungsbewusstes Investieren (UN PRI) und unterstützt die Initiative "Net Zero Asset Managers" (NZAM). Das Unternehmen setzt eine RI-Richtlinie für alle Strategien um. In Großbritannien ist Stafford von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird von ihr reguliert (Firm Reference Number: 225586).

1 Die Nettosequestrierung beinhaltet:

1) Sequestrierung: Schätzung auf Grundlage von Daten zur Beschreibung der Vermögenswerte (Fläche, Art, Land) und in Forschungsarbeiten veröffentlichten regionalen durchschnittlichen Wachstumsraten. 2) Kohlenstoff in Ernteholz: Schätzung auf Grundlage tatsächlicher Erntedaten. Dies entspricht dem Kohlenstoff in gefälltem Holz (Stämmen), das aus dem physischen Gelände entfernt wurde. 3) Verrottung von Holzernterückständen: geschätzt anhand tatsächlicher Erntedaten. Umfasst die gesamte nicht vermarktbare ober- und unterirdische Biomasse gefällter Bäume (die in der Praxis im Wald verbleibt, um über Jahre hinweg zu zerfallen). Die Schätzung berücksichtigt Faktoren und Methoden des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sowie die Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry. Das Schätzverfahren wurde von einem externen Berater überprüft. Die Erstellung umfassender Schätzungen der Kohlenstoffeinlagerung in Holzprodukten einschließlich der weiteren Speicherung und des Abbaus von Holzprodukten ist derzeit ausgesetzt.

2 Berechnet anhand des Treibhausgasäquivalenzrechners der US-Umweltschutzbehörde (EPA).

3 Die 10-Jahres-Schätzung der Nettosequestrierung basiert auf den Werten des Fonds für das Jahr 2024 und schließt erwartete Verkäufe von Vermögenswerten ein.

4 Die Gesamtemissionen Großbritanniens beliefen sich im Jahr 2022 auf 740 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent ( ONS 2025 ). Die jährlichen konsumbasierten Emissionen pro Person und Jahr werden berechnet, indem die gesamten Emissionen in Großbritannien durch die Gesamtbevölkerung des Landes (67 Millionen) geteilt werden. Dies ergibt 11 Tonnen CO2 pro Person und Jahr. Gesamtzahl des jährlichen Verbrauchs der britischen Bevölkerung, berechnet durch Division der gesamten Netto-CO2-Beseitigung von 17,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent durch 11 Tonnen CO2. Anhand des hier verfügbaren ONS-Datensatzes: Messung der Treibhausgasemissionen in Großbritannien Office for National Statistics

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251204718328/de/

Contacts:

Medienanfragen

stafford@camarco.co.uk



Malika Varsani

Director

Camarco

07944 722 685



Amrith Uppuluri

Senior Associate Director

Camarco

07763 083 058