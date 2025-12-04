© Foto: Daniel Kalker - picture alliance

Alphabets TPU-Chips entfesseln neue Umsatzfantasien. Analysten sehen Milliardenpotenzial, Investoren jubeln - und Konkurrent Nvidia spürt den Druck.Alphabet gewinnt an der Börse rasant an Höhe, weil Investoren den Wert der hauseigenen Tensor Processing Units (TPU) neu bewerten. Die Chips treiben nicht nur das Wachstum der Cloud-Sparte, sie könnten auch ein völlig neues Geschäftsfeld eröffnen. Der Aktienkurs stieg im vierten Quartal um 31 Prozent und zählt damit zu den besten Performern im S&P 500. Gil Luria von DA Davidson sieht darin eine klare Alternative zu Nvidia. Er sagt: "Wenn Unternehmen sich von Nvidia diversifizieren wollen, sind TPUs ein guter Weg." Er hält es für möglich, dass …