Die KI-gestützten Agenten von Pace tragen zur Optimierung des Policenservices und zur Durchführung anderer Qualitätssicherungsaufgaben im Bereich der privaten Lebensversicherungen von Prudential bei

Pace, die agentische Workforce für Versicherungen, wurde vom Geschäftsbereich Individual Life Insurance (ILI) von Prudential ausgewählt, um zu helfen, die Erbringung seiner Dienstleistungen zu vereinfachen und zu verbessern.

Die KI-gestützten Agenten von Pace optimieren jetzt die Bearbeitung von Versicherungspolicen und unterstützen die Qualitätssicherung im Geschäftsbereich ILI von Prudential. Die ersten automatisierten Systeme sind nun im Einsatz und übernehmen Tausende von Arbeitsstunden.

"Unsere Kooperation mit Prudential steht beispielhaft dafür, wie KI als strategischer Vorteil genutzt werden kann", erklärte Jamie Cuffe, CEO von Pace. "Wir freuen uns sehr, das herausragende Team von Prudential mit KI-Agenten zu unterstützen, die bereits heute im Einsatz sind und erstklassige Genauigkeit und Geschwindigkeit in großem Maßstab bieten."

Diese auf mehrere Jahre ausgelegte Vereinbarung zwischen Pace und dem Geschäftsbereich ILI von Prudential begann als Pilotprojekt und wurde, nachdem deutliche Verbesserungen in Bezug auf Geschwindigkeit und betriebliche Effizienz erzielt worden waren, schnell in vollem Umfang eingeführt.

"Wir sind auf unserem Weg zur Modernisierung des Kundenakquisitionsprozesses einen weiteren Schritt vorangekommen", so Sara Atkinson, Vice President of Customer Acquisition für den Geschäftsbereich ILI von Prudential. "Dank automatisierter Systeme haben unsere Teams nun mehr Zeit, sich auf die Pflege von Kundenbeziehungen zu konzentrieren, was das übergeordnete Ziel von Prudential unterstützt, Kunden und Klienten branchenführende Erfahrungen zu bieten."

Pace ist die agentenbasierte Workforce für Versicherungen. Die KI-Agenten von Pace navigieren durch interne Anwendungen, durchsuchen Dokumente und tätigen Telefonanrufe, um Aufgaben zu automatisieren, die bisher von Business Process Outsourcern (BPOs) übernommen wurden. Pace arbeitet mit führenden Versicherern zusammen und übernimmt dabei missionskritische Versicherungsaufgaben wie die Entgegennahme von Anträgen, die Bearbeitung von Policen, die Schadenabwicklung und die Dateneingabe. Weitere Informationen erhalten Sie unter withpace.com.

