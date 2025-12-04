© Foto: J. David Ake/AP/dpa

Daueroptimist Tom Lee sieht den Aktienmarkt vor weiteren Höhen. Besonders wegen des kommenden Fed-Entscheids.Tom Lee von Fundstrat zeigt sich weiterhin unbesorgt. In einem aktuellen CNBC-Interview sagt der Dauer-Optimist, dass er für Aktien und Kryptowährungen bis zum Jahresende klar optimistisch bleibt. Der Hauptgrund für seine Gelassenheit: Er erwartet kräftigen Rückenwind von der US-Notenbank. "Die Fed wird im Dezember die Zinsen senken, und außerdem endet das quantitative Tightening [QT]. Seit April 2022 hat die Fed ihre Bilanz verkleinert - das war ein ziemlich großer Gegenwind für die Marktliquidität." Er meint damit, dass die Fed Ihre Bilanz verkleinert und Geld aus dem System …