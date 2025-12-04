PayPal bekommt am Donnerstag erneut Gegenwind ins Gesicht geblasen. Eine US-Großbank hat das Lager der Bullen verlassen - obwohl sie weiterhin sogar einen großen Re-Rating-Moment für möglich hält. Es könne sogar zu einer Art "Microsoft-Moment" kommen.JPMorgan stuft PayPal von "Overweight" auf "Neutral" herab. Die Begründung: Die operative Wende unter CEO Alex Chriss komme voran, brauche aber mehr Zeit als gedacht. Die Aktie bleibt 2025 klar im Rückwärtsgang.Die Großbank JPMorgan hat PayPal am Donnerstag ...

