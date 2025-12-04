Technical Associates of Europe baut dabei auf über 60 Jahren Erfahrung im Bereich Schulungen auf

Die I-care Group, der Weltmarktführer für vorausschauende Wartungs- und Zuverlässigkeitslösungen, gibt die Gründung von Technical Associates of Europe (TAE) bekannt, einer neuen unabhängigen und zertifizierenden Schulungsorganisation mit Hauptsitz in Mons, Belgien. Diese strategische Initiative stärkt die globale Entwicklung von I-care und erweitert sein Angebot an professionellen Schulungen in den Bereichen Wartung, Zuverlässigkeit, Schmierung und vorausschauende Wartungstechnologien.

Aufbauend auf dem Erbe von Technical Associates of Charlotte (TAC) einer im Jahr 1961 gegründeten US-amerikanischen Schulungsorganisation, die 2023 von der I-care Group übernommen wurde stellt Technical Associates of Europe eine bedeutende Erweiterung des Schulungsökosystems von I-care dar.

"Technical Associates of Europe markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensentwicklung von I-care", so Fabrice Brion, CEO der I-care Group. "Dieser Schritt spiegelt sowohl die Reife unseres Unternehmens wider als auch unsere Ambitionen, kontinuierlich zu wachsen, hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und unser Know-how mit Fachleuten aus der Industrie in ganz Europa zu teilen."

TAC genießt seit über sechs Jahrzehnten einen ausgezeichneten Ruf als eine der renommiertesten Schulungseinrichtungen im Bereich Schwingungsanalyse und Zustandsüberwachung. Die bewährte Schulungsmethodik und die Orientierung an internationalen Zertifizierungsstandards (ISO 18436-2) werden nun Fachleuten in ganz Europa, darunter Belgien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Spanien, den nordischen Ländern sowie Mittel- und Osteuropa, zur Verfügung stehen.

TAE wird dieses Erbe mit der weitreichenden Fachkompetenz von I-care, fortschrittlichen digitalen Tools wie Wi-care-Funkvibrationssensoren und der I-see-KI-Plattform sowie der langjährigen Erfahrung der Unternehmensgruppe in den Bereichen Zuverlässigkeitstechnik und prädiktive Technologien kombinieren.

"Mit Technical Associates of Europe schlagen wir ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte von I-care auf", so Oliver Dengis, Director von Technical Associates of Europe. "Unser Ziel besteht darin, die praktische Erfahrung von I-care mit den bewährten Schulungsmethoden von Technical Associates of Charlotte zu kombinieren, um Schulungen in den Bereichen Wartung und Zuverlässigkeit zugänglicher zu machen, ihren Stellenwert zu erhöhen und ihre Wirkung zu steigern."

Technical Associates of Europe mit Hauptsitz in Mons, Belgien, wird im Dezember 2025 die Arbeit aufnehmen. Dabei wird es auf den bewährten Methoden seines US-amerikanischen Pendants aufbauen und gleichzeitig einen auf den europäischen Markt zugeschnittenen Lehrplan entwickeln. Die neue Organisation wird Zertifizierungsprogramme in folgenden Bereichen anbieten:

Vorausschauende Wartung ("Predictive Maintenance", PdM)

Schwingungsanalyse

Zuverlässigkeitstechnik

Schmierstoffwartung

Diese Expansion stärkt das globale Schulungsökosystem von I-care und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für kontinuierliches Lernen, Innovation und industrielle Exzellenz.

Über Technical Associates of Charlotte

Technical Associates of Charlotte unterstützt seit 1961 Ingenieure, Analysten und Wartungsfachleute mit innovativen Schulungen in den Bereichen Schwingungsanalyse und Zuverlässigkeit. Die ISO-konformen Programme werden von führenden Experten erstellt und auf die sich wandelnden Anforderungen der Industrie zugeschnitten. Technical Associates of Charlotte, das auf eine langjährige Tradition der Exzellenz zurückblicken kann und sich der Kundenzufriedenheit verschrieben hat, ist nach wie vor ein zuverlässiger Partner in der industriellen Weiterbildung.

Erfahren Sie mehr unter www.technicalassociates.net.

Über I-care

I-care ist ein Weltmarktführer im Bereich der vorausschauenden Instandhaltung und unterstützt Industrieunternehmen bei der Optimierung ihrer Zuverlässigkeit und Leistung. I-care überwacht Hunderttausende von Maschinen mit fortschrittlichen Technologien darunter Wi-care- Schwingungssensoren und I-see, eine KI-gestützte Plattform, die nahtlos in Lösungen von Drittanbietern integriert werden kann. Unser Ökosystem verarbeitet Daten aller PdM-Techniken, prognostiziert Ausfälle von Anlagen schon Monate im Voraus und liefert Informationen darüber, wie Instandhaltungsmaßnahmen optimiert werden können. I-care wurde 2004 in Belgien gegründet und beschäftigt heute über 1.000 Fachleute in 36 Niederlassungen in 16 Ländern, die Kunden in mehr als 55 Nationen betreuen. Das Unternehmen ist für seine Innovationskraft bekannt und wurde mit Auszeichnungen wie dem ADM Supplier Award, dem Factory Innovation Award auf der Hannover Messe und dem Solutions Award auf der Reliability Conference bedacht.

Erfahren Sie mehr unter www.icareweb.com.

