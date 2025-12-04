BERLIN (dpa-AFX) - Um Sabotage und Spionage bei kritischer Infrastruktur zu verhindern, wird die Überprüfung von Beschäftigten in sicherheitsrelevanten Bereichen ausgeweitet. Der Bundestag hat am Abend ein Gesetz verabschiedet, das den Sicherheitsbehörden zusätzliche Rechte einräumt. So dürfen etwa künftig auch Ehe- und Lebenspartner der Betroffenen durch Recherchen im Internet und sozialen Medien durchleuchtet werden. "Jede wichtige Information, die an die Falschen abfließt, kann unser Land gefährden", erklärte Innenstaatssekretär Christoph de Vries (CDU)./ax/DP/mis

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.