Vanguard öffnet sich für Krypto - warum der Strategiewechsel ein starkes Signal für Bitcoin ist

Mit einer überraschenden Kehrtwende setzt der Vermögensriese Vanguard ein klares Zeichen: Nach Jahren der Ablehnung erhalten nun über 50 Millionen Kunden Zugang zu Spot-ETFs auf Bitcoin, Ethereum, XRP und Solana. Dieser Schritt könnte eine Welle neuer Kapitalzuflüsse auslösen - und damit ein entscheidender Treiber für den gesamten Kryptomarkt werden.

Was hinter Vanguards plötzlichem Kurswechsel steckt

Über Jahre hinweg galt Vanguard als einer der größten Anti-Krypto-Akteure der Finanzwelt. Während Konkurrenten wie BlackRock und Fidelity längst erfolgreiche Bitcoin- und Ethereum-Produkte auf den Markt brachten, blieb Vanguard bei seiner konservativen Haltung. Doch nun die Überraschung: Der Vermögensverwalter ermöglicht sowohl privaten als auch institutionellen Anlegern ab sofort den Handel mit regulierten Spot-Krypto-ETFs.

Betroffen sind Produkte großer Anbieter wie BlackRock, Fidelity, Grayscale, VanEck und Bitwise. Entscheidend für diesen Strategiewechsel dürfte der neue CEO Salim Ramji gewesen sein - derselbe Mann, der einst bei BlackRock den bahnbrechenden IBIT-Bitcoin-ETF mit aufgebaut hat.

Mit rund 9,9 Billionen Dollar verwaltetem Vermögen zählt Vanguard zu den mächtigsten Playern weltweit. Schon eine minimale Allokation von 0,5 % in Kryptoprodukte würde rund 50 Milliarden Dollar an Kapital freisetzen - mehr als alle ETF-Zuflüsse im ersten Jahr nach Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs. Parallel dazu wurde das regulatorische Umfeld deutlich krypto-freundlicher: Die problematische SAB-121-Regel fiel, Behörden kooperieren stärker und Banken öffnen vermehrt den Zugang zu digitalen Assets. Entsprechend günstig fällt das Timing für Vanguards Umstieg aus.

Warum der Schritt bullisch für Bitcoin und neue Altcoins ist

Die jüngsten Kursentwicklungen zeigen bereits Erholungstendenzen: Bitcoin fiel im November kurzzeitig auf 82.000 $, bevor er sich auf rund 93.500 $ zurückkämpfte. Auch das Anleger-Sentiment verbessert sich wieder deutlich - der Fear-and-Greed-Index stieg von 10 auf 27 Punkte. Ein bullischer Jahresendtrend könnte nun verstärkt durch Vanguards Milliardenpotenzial befeuert werden.

Während etablierte Coins wie BTC und ETH profitieren könnten, rücken gleichzeitig neue Projekte in den Fokus, die noch vor ihrem ersten Börsenlisting stehen. Ein Beispiel dafür ist Bitcoin Hyper (HYPER), dessen Presale in kürzester Zeit enorme Dynamik aufgenommen hat.

Bitcoin Hyper Presale zieht starkes Kapital an

HYPER befindet sich noch im Vorverkauf und ist nicht auf Kryptobörsen gelistet. Der Token kann derzeit nur über die offizielle Projektseite erworben werden. Der Preis pro Coin liegt momentan bei 0,013375 $, und bereits über 29 Millionen US-Dollar flossen in den Presale - ein deutlicher Hinweis auf steigendes Investoreninteresse.

Die Vision hinter Bitcoin Hyper ist ambitioniert: Das Projekt will die erste funktionsfähige Layer-2-Lösung für Bitcoin auf den Markt bringen. Hintergrund ist ein altbekanntes Problem: Bitcoin-Transaktionen sind oft langsam und teuer. Eine L2-Blockchain könnte Transaktionen bündeln, beschleunigen und kostengünstig gestalten. Zusätzlich setzt das Team auf die Solana Virtual Machine, was die Leistung und Skalierbarkeit weiter erhöhen soll.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.