Ethereum: Kursanstieg durch Fusaka-Upgrade - lohnt sich ein Einstieg jetzt noch?

Das lang erwartete Fusaka-Upgrade wurde gestern Abend erfolgreich auf das Ethereum-Mainnet aufgespielt und sorgt bereits jetzt für deutlich mehr Optimismus unter Anlegern. Das Update verbessert die Skalierung, senkt die Gas-Gebühren und erhöht die Benutzerfreundlichkeit im gesamten Netzwerk. Gleichzeitig erlebt der ETH-Kurs einen kräftigen Aufschwung: Seit Anfang Dezember legte die zweitgrößte Kryptowährung der Welt fast 20 % zu. Doch ist es für Anleger schon zu spät - oder beginnt der Rallye-Zyklus erst?

Fusaka schafft Rückenwind: Trendumkehr deutet auf neues Momentum für ETH hin

Mit dem Pectra-Upgrade im Mai 2025 war Ethereum bereits ein großer Preissprung gelungen: Damals folgte ein 58-prozentiger Anstieg unmittelbar nach der Implementierung. Viele Anleger hoffen, dass sich ein solcher Effekt mit dem Fusaka-Upgrade wiederholen könnte. Die ersten Kursbewegungen sprechen dafür.

Noch am 1. Dezember fiel ETH auf ein lokales Tief von 2.740 USD. Nur wenige Tage später erreichte der Kurs bereits 3.225 USD - ein Plus von fast 20 %. Diese Bewegung wird als potenzielle Trendwende gedeutet, die eine Jahresendrallye auslösen könnte.

Krypto-Analyst Ali Martinez identifiziert zwei zentrale Preisbereiche:

Support bei 2.800 USD : Muss halten, damit keine größere Korrektur folgt.

: Muss halten, damit keine größere Korrektur folgt. Widerstand bei 3.180 USD: Ein nachhaltiger Ausbruch darüber wäre ein klares bullisches Signal.

Zusätzlich sorgt Kapitalzufluss bei den Ethereum-Spot-ETFs für Rückenwind. Laut Daten von The Block stieg das ETF-Gesamtvolumen innerhalb der letzten 30 Tage von 283,74 Milliarden USD auf 324,35 Milliarden USD - ein beeindruckender Zuwachs von über 40 Milliarden USD.

Warum Presale-Coins wie PepeNode von der ETH-Stärke profitieren

Während der ETH-Kurs neue Dynamik gewinnt, profitieren besonders frühe Ethereum-Projekte wie PepeNode. Denn wenn Ethereum bullish wird, fließt erfahrungsgemäß mehr Kapital in kleinere, innovationsgetriebene Token.

PepeNode verfolgt dabei einen besonderen Ansatz: Das Projekt bringt das Mining zurück - in gamifizierter Form. Nutzer können über ein Virtual-Mining-Dashboard eigene Nodes aufbauen und upgraden. Das Besondere: 70 % aller beim Node-Upgrade eingesetzten PEPENODE-Token werden verbrannt, was langfristig einen deflationären Effekt erzeugen soll.

Bereits im Presale können Anleger tokenbasierte Mining-Rigs aktivieren und durch Staking Gewinne erzielen. Der Preis im Vorverkauf liegt aktuell bei 0,0011778 USD, während die APY bei etwa 573 % jährlich liegt. Diese Mechanismen machen PepeNode zu einem der gefragtesten Ethereum-basierten Presales der aktuellen Marktphase.

Presale-Fokus: PepeNode überzeugt immer mehr Anleger

Der Preisvorteil im Presale sowie das deflationäre Mining-Konzept ziehen bereits erhebliches Kapital an. Viele Investoren wollen sich frühe Positionen sichern, bevor der Token auf großen Börsen gelistet wird und potenzielle automatische Preissteigerungen greifen.

