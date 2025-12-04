DJ PTA-DD: Siemens Energy AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Siemens Energy AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
München (pta000/04.12.2025/19:56 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Laurence Mulliez 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Siemens Energy AG b) LEI 5299005CHJZ14D4FDJ62 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE000ENER6Y0 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 100,4603 GBP 19.790,69 GBP d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 100,4603 GBP 19.790,69 GBP e) Datum des Geschäfts 01.12.2025 UTC+0 f) Ort des Geschäfts London Stock Exchange - MTF MIC XLOM
Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland
