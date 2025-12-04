DJ Scope erhöht Rating für Deutsche Bank auf A - Ausblick stabil

DOW JONES--Die Ratingagentur Scope hat ihr Emittentenrating für die Deutsche Bank von A- auf A angehoben und den Ausblick von "positiv" auf "stabil" geändert. Die Heraufstufung spiegele strukturelle Fortschritte bei der Stärkung der Ertragsstruktur und der Kostenbasis wider und deute auf ein ausgewogeneres Geschäftsmodell hin, teilte Scope Ratings mit. Die Bonitätsbewertung werde durch die starke Marktposition der Bank, ihre verbesserte Ertragskraft und angemessene Finanzkennzahlen untermauert.

Scope verwies unter anderem auf eine verbesserte Effizienz und Rentabilität in den Segmenten Corporate und Private Bank, ein robustes Umsatzwachstum in der Investment Bank und die fortgesetzte Fokussierung auf Kosteneinsparungen zur Verbesserung der Effizienzkennzahlen im Einklang mit der langjährigen "Global Hausbank"-Strategie der Deutschen Bank.

December 04, 2025

