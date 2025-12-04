Die US-Börsen haben sich am Donnerstag zurückhaltend präsentiert. Die Indizes schwankten um die Nulllinie, während der Markt zugleich immer stärker auf eine Zinssenkung der US-Notenbank im Dezember setzt. Der Dow gab letztlich 0,1 Prozent auf 47.850,94 Punkte nach, der S&P 500 gewann 0,1 Prozent auf 6.857,12 Punkte.Rückenwind für die Zinssenkungswette kam am Vortag von einem schwächeren ADP-Bericht zur Privatbeschäftigung - laut CME FedWatch preisen Händler inzwischen eine Wahrscheinlichkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
