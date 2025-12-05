Osnabrück (ots) -Die Lebensmitteltafeln in Deutschland haben so viele ehrenamtliche Helfer wie nie. "Die Zahl der Engagierten ist in diesem Jahr erfreulicherweise um etwa 2000 auf rund 77.000 gestiegen", sagte der Vorsitzende von Tafel Deutschland, Andreas Steppuhn, im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Trotzdem fehlten einem Drittel der Tafeln immer noch dringend Helferinnen und Helfer. "Die Aufgaben haben zugenommen, zum Beispiel bei der Logistik. Einige Tafeln haben ihre Öffnungszeiten verlängert, um Aufnahmestopps wieder aufzuheben. Aber das ist nicht überall möglich", sagte Steppuhn.Nach Darstellung des Tafel-Chefs ist die Lage nach wie vor angespannt. "Wir haben rund 1,5 Millionen Menschen, die regelmäßig kommen". Etwa 25 Prozent der Tafeln hätten Wartelisten oder temporäre Aufnahmestopps. Das sei zwar eine leichte Entspannung gegenüber 2024, als jede dritte Tafel keine neuen Kunden aufnehmen konnte. "Aber wir haben eine natürliche Grenze erreicht - viel mehr als heute ist bei den Tafeln nicht möglich", sagte Steppuhn. Auch würden die Lebensmittel, die die Tafeln in Supermärkten und Discountern retten könnten, tendenziell weniger; das liege an der Digitalisierung und nachhaltigerem Wirtschaften.Eine wachsende Herausforderung sieht der Tafel-Chef im Alter der freiwillgen Helfer. "70 Prozent unserer Ehrenamtlichen sind über 63 Jahre alt. Es ist aber schwierig, jüngere Menschen als Helfer gewinnen. Und wir brauchen Menschen, die auch bereit sind, Leitungsfunktionen zu übernehmen".Anlässlich des "Tages des Ehrenamtes" an diesem Freitag fordert Steppuhn die Politik auf, ehrenamtliches Engagement attraktiver zu machen. "Wir brauchen ein "Recht auf Ehrenamt", das es allen ermöglicht, sich auch im Arbeitsleben und in jeder Lebensphase zu engagieren. Dafür sollte der Gesetzgeber den Rahmen schaffen", sagte Steppuhn der NOZ. Es müsse auch mehr konkrete Erleichterungen geben. "Ehrenamtliche müssen oft noch Geld aufbringen für ihre Tätigkeit, etwa für Fahrtkosten. Kostenfreie Nutzung des ÖPNV oder eine bundesweit flächendeckende Ehrenamtskarte für Vergünstigungen im Alltag, beispielsweise für den Besuch von Museen, wären hilfreiche Maßnahmen", betonte der Tafel-Chef.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6172830