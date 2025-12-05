Amazon S3 Access Points für FSx for NetApp ONTAP verbindet ONTAP-Daten mit der breiten Palette von KI-, ML- und Analysediensten von AWS

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, meldete heute eine neue Fähigkeit, mit der Unternehmen ihre Arbeitsabläufe einfacher und effizienter gestalten können, indem sie Amazon Web Services (AWS) AI and Analytics Services sowohl in der Cloud als auch hausintern direkt mit ihren NetApp-Daten verbinden. Amazon S3 Access Points für Amazon FSx for NetApp ONTAP ermöglicht die Beschleunigung von KI-gestützten und Analyseprojekten, indem es dem ausgedehnten Portfolio von KI-/ML- und Analysediensten von AWS gestattet wird, über die S3-API auf die in FSx for ONTAP aufbewahrten Daten zuzugreifen wobei die Daten an Ort und Stelle verbleiben und über Dateiprotokolle zum Lesen/Schreiben voll verfügbar sind.

"Die neue Integration mit Amazon S3 Access Points erschließt die Möglichkeit, auf mehr als 100 Exabytes von Unternehmensdaten zuzugreifen, die auf NetApp-Systemen gespeichert sind, indem FSx for ONTAP-Daten nativ mit der breiten Palette von KI-, ML- und Analysediensten von AWS verbunden werden. Das ist besonders nützlich in richtungweisenden Nutzungsfällen mit generativer KI und Analysen, die auf AWS aufbauen", erklärte Pravjit Tiwana, Senior Vice President und General Manager, Cloud Storage and Services bei NetApp. "Die Einführung von S3 Access Points for Amazon FSx ist richtungweisend für Nutzer von FSx for ONTAP und für hausinterne Nutzung von ONTAP. Unsere Kunden können jetzt fortschrittliche Clouddienste nutzen, die direkt mit Unternehmensanwendungen und der Datenarchitektur integriert sind."

Als ein führender Anbieter von Speicherlösungen für Unternehmen und einziger Anbieter mit einem First-Party-Datenspeicherdienst, der nativ auf AWS aufbaut, ist NetApp einzigartig dafür gerüstet, den Kunden bei der Beschleunigung moderner Arbeitsabläufe in der Cloud zu helfen. Kunden, die Amazon S3 Access Points mit FSx for ONTAP nutzen, können S3-basierte AWS-Dienste und ISV-Anwendungen an FSx for ONTAP-Dateisysteme anbinden, als wären Sie S3-Buckets. Eingebaute Replikationsfähigkeiten in ONTAP ermöglichen Unternehmen die Mobilisierung ihrer Daten in hybriden Cloudumgebungen, so dass Nutzer von FSx for ONTAP problemlos an ihre hausintern gespeicherten Daten anbinden können. Dank dieser Fähigkeit stehen die in FSx for ONTAP gespeicherten Daten jederzeit für die Nutzung mit der breiten Palette an Diensten mit künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, serverlosem Computing und Analysen sowie mit S3 laufende Anwendungen zur Verfügung. Nutzer kontrollieren und vereinfachen, wie verschiedene Anwendungen oder Nutzer auf Daten zugreifen können, indem sie Zugangspunkte mit Namen und für einzelne Anwendungen oder Nutzer maßgeschneiderten Berechtigungen erstellen.

Da die Daten nicht mehr aus FSx for ONTAP herausgeholt werden müssen, um KI-Dienste zu nutzen, kommen die Kunden auch in den Genuss der eingebauten Cyberresilienzfähigkeiten, die ONTAP zum sichersten Speicher der Welt machen, einschließlich Ransomware-Erkennung in Echtzeit und integrierter Snapshots.

"NetApp bietet eine vereinheitlichte Datenplattform, mit der die Kunden Wert aus ihren Daten über verschiedene Umgebungen hinweg schöpfen können", so Jasdeep Singh, Research Manager, Cloud and Edge Services bei IDC. "Die enge Zusammenarbeit von NetApp und AWS versetzt die Kunden in die Lage, die Größenordnung, Leistungskraft und Effizienz der Cloud neben dem gestrafften und bewährten Datenmanagement von NetApp ONTAP zu nutzen, um die Innovation voranzutreiben. Die native Integration mit cloud-nativen KI- und Analysediensten und fortschrittlichen Workload-Management-Fähigkeiten gibt Unternehmen die Tools in die Hand, die sie brauchen, um effizient arbeiten und sich an ständig evolvierende Anforderungen anpassen zu können."

Weitere Informationen über FSx for ONTAP und NetApp Workload Factory erhalten Sie am Stand von NetApp Nr. 1039 auf der AWS re:Invent, die vom 1. bis 5. Dezember 2025 in Las Vegas stattfindet.

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

Mehr erfahren Sie unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM genannten Produktnamen sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

