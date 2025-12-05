Mit UL-TDoA, Aliro-UWB-Updates und erweiterter Zertifizierung

Das FiRa Consortium kündigt die Veröffentlichung seiner Core 4.0 Specifications und seines Certification Program an, die bedeutende Meilensteine in der Entwicklung der Ultrabreitbandtechnologie (UWB) darstellen. Diese Aktualisierungen vollenden die Arbeit an den IEEE 802.15.4-2024-Funktionen, um die von FiRa definierten Anwendungsfälle zu erfüllen. Außerdem erweitern sie die Fähigkeiten von FiRa, ermöglichen nahtlose Interoperabilität und eröffnen neue Möglichkeiten für präzises und sicheres Ranging und die Positionierung in verschiedenen Anwendungen.

Merkmale der FiRa Core 4.0 Specifications und des Certification Program

Die FiRa Core 4.0 Specifications umfassen Aktualisierungen, die erweiterte Funktionen und ein kontinuierliches Wachstum des Ökosystems unterstützen.

UL-TDoA - Diese Funktion ermöglicht die Nachverfolgung von Assets (UL-TDoA-Tags) durch eine aus UL-TDoA-Ankern bestehende Infrastruktur. Das Design stellt die Interoperabilität zwischen den Tags und der Infrastruktur sicher, wodurch die Einfachheit der Tags und der Stromverbrauch optimiert werden. Das flexible Design ermöglicht einfache und individuelle Implementierungen.

Eine Methode, um Two-Way Ranging (TWR)-Messungen zu unterbrechen und zugleich die Synchronisation zwischen den gesteuerten Geräten und dem Controller aufrechtzuerhalten. Mit dieser Methode ist eine schnelle Wiederverbindung bei Wiederaufnahme der Session möglich. Unterstützung von Aliro UWB in UCI Die UCI wurde aktualisiert und ermöglicht nun das Testen der Aliro UWB-Funktionen gemäß den Vorgaben der Connectivity Standards Alliance.

Die UCI wurde aktualisiert und ermöglicht nun das Testen der Aliro UWB-Funktionen gemäß den Vorgaben der Connectivity Standards Alliance. Weitere Verbesserungen, Erweiterungen und Wartungs-Updates der Spezifikationen.

FiRa Core Certification Program 4.0 Ein flexibler Weg zur Interoperabilität

Das Core Certification Program von FiRa ist modular konzipiert, was es Geräten erlaubt, bestimmte Funktionen individuell für die Zertifizierung auszuwählen. Mit dem Release des Core Certification Program 4.0 von FiRa werden UL-TDoA und der gesamte Umfang der Aliro UWB-Funktionen in das Zertifizierungsprogramm aufgenommen.

"Das Core 4.0-Release von FiRa unterstreicht unser Engagement, die Interoperabilität der FiRa-Technologie voranzutreiben", so SK Yong, Board Chair des FiRa Consortium. "Durch die Erweiterung der Zertifizierungsabdeckung um UL-TDoA- und Aliro UWB-Funktionen stellen wir sicher, dass Produkte innerhalb des gesamten Ökosystems nahtlos zusammenarbeiten und eine konsistente Leistung bieten."

Das Core Certification Program 4.0 stellt die Interoperabilität von FiRa-fähigen Geräten sicher und fördert dadurch die Nutzung und Innovation in verschiedenen Branchen. Die Einführung umfasst PHY-, MAC- und Link-Layers-Tests sowie Interoperabilitätstests, was die Position von FiRa innerhalb des IoT-Ökosystems weiter festigt.

Die FiRa Core 4.0 Specifications und das Certification Program sind für Mitglieder des FiRa Consortiums verfügbar; Nichtmitglieder können die Spezifikationen erwerben. Für weitere Informationen darüber, wie Sie FiRa-Mitglied werden können, besuchen Sie bitte: https://www.firaconsortium.org/membership.

Hier erfahren Sie mehr über die Neuerungen im Certification Program.

Über das FiRa Consortium

Das FiRa Consortium ist eine von den Mitgliedern geleitete Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Art und Weise zu transformieren, wie wir mit unserer Umgebung interagieren, insbesondere durch präzise Standortbestimmung für Personen und Geräte mithilfe der sicheren Feinortungs- und Positionierungsfunktionen der Ultrabreitband-Technologie (UWB). FiRa treibt zu diesem Zweck die Entwicklung technischer Spezifikationen und Zertifizierungen voran, setzt sich für wirksame Vorschriften ein und definiert eine Vielzahl von Anwendungsfällen für UWB. Weitere Informationen zu UWB und dem FiRa Consortium erhalten Sie unter www.firaconsortium.org.

