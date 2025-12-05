Die neue Fixierungsmethode optimiert die Handhabung von Blutproben für die translationale Forschung

Parse Biosciences, ein führender Anbieter von zugänglichen und skalierbaren Lösungen für die Einzelzell-Sequenzierung, hat heute die Einführung von Evercode Whole Blood Fixation bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um ein neues Kit, das die sofortige Fixierung von Vollblut direkt am Entnahmeort ermöglicht. Bei dieser Technologie sind keine PBMC-Isolierung vor Ort, keine speziellen Geräte und kein geschultes Personal erforderlich, sodass Forschungsteams aus den Bereichen translationale Hämatologie und Pharmazie nahtlos Blutproben in realen klinischen Umgebungen für die nachgelagerte Einzelzell-Analyse entnehmen können.

Herkömmliche Workflows zur Einzelzell-RNA-Profilierung, die in einer translationalen Umgebung durchgeführt werden, setzen einen Kompromiss zwischen der Verarbeitung frischer Proben, die schnell zerfallen und eine fachkundige Handhabung erfordern, und der Verwendung von Fixierungsverfahren voraus, bei denen nur ein Teil des Transkriptoms erfasst wird und keine gepaarten TCR-Sequenzen bereitgestellt werden können. Auch für die Isolierung frischer PBMC sind komplexe Arbeitsabläufe und spezielle Reagenzien erforderlich. Mit Evercode Whole Blood Fixation werden diese Einschränkungen überwunden, während die umfassende, unverzerrte Transkriptomabdeckung, die die Evercode-Plattform auszeichnet, erhalten bleibt. Das Ergebnis: eine praktische, skalierbare Lösung für qualitativ hochwertige Einzelzell-RNA-Sequenzierung in translationalen Umgebungen.

"Wir sind beeindruckt davon, was diese Technologie Forschern in den Bereichen Hämatologie, Biomarker-Entdeckung und translationale Medizin ermöglicht", so Charlie Roco, PhD, Chief Technology Officer und Mitbegründer von Parse Biosciences. "Die Evercode Whole Blood Fixation erschließt die Leistungsfähigkeit der Einzelzell-Sequenzierung direkt für die blutbasierte Forschung, indem sie Proben bei der Entnahme stabilisiert und hochwertige Transkriptome für eine strenge Downstream-Analyse konserviert."

Die neuen Whole Blood Fixation-Kits sind ab dem 8. Dezember lieferbar. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie den Stand 1480 des Unternehmens auf der Jahrestagung der American Society for Hematology (ASH) in Orlando oder informieren Sie sich auf der Website von Parse Biosciences.

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Parse Biosciences ermöglicht Forschern die Sequenzierung von Einzelzellen in noch nie dagewesenem Umfang und mit noch nie dagewesener Effizienz. Der bahnbrechende Ansatz des Unternehmens hat bahnbrechende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Geweberegeneration, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem hervorgebracht.

Mit einer Technologie, die an der University of Washington von den Mitbegründern Alex Rosenberg und Charles Roco entwickelt wurde, hat Parse über 100 Millionen US-Dollar Kapital aufgebracht und wird mittlerweile von über 3.000 Kunden weltweit genutzt. Das wachsende Produktportfolio umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select und eine interaktive Datenanalyselösung namens Trailmaker.

Parse Biosciences hat seinen Sitz in Seattles pulsierendem Stadtteil South Lake Union, wo das Unternehmen vor kurzem einen neuen Hauptsitz und ein hochmodernes Labor bezogen hat. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.parsebiosciences.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251204170121/de/

Contacts:

Kaitie Kramer

kkramer@parsebiosciences.com 858.504.0455