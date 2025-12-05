Aufbauend auf der 47-jährigen Tradition von Rock-It Cargo und einer wachsenden Plattform über mehrere Endmärkte hinweg markiert diese Entwicklung eine neue Ära des Wachstums und der Beschleunigung für das Unternehmen

Global Critical Logistics (GCL) gab heute die Weiterentwicklung seiner Marke zur neu vorgestellten Identität "The Rock-It Company" bekannt, mit der das vielfältige Portfolio des Unternehmens unter einem ikonischen und weltweit anerkannten Namen vereint wird. Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Rock-It in dieser Woche einige der weltweit bedeutendsten kulturellen Veranstaltungen ausrichtet, darunter die Endauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 in Washington D.C., die Art Basel in Miami, die Konferenz in Rock Lititz sowie mehrere Konzerte und Automobilveranstaltungen in Abu Dhabi, darunter die RM Sotheby's-Auktion. Diese Großveranstaltungen fallen alle mit einer umfangreichen Reihe von weltweiten Tourneen, Filmproduktionen, Rundfunkaktivitäten und Erlebnisprojekten zusammen, die sich über mehrere Kontinente erstrecken. Zusammen tragen diese symbolträchtigen Momente zu den mehr als 10.000 wichtigen Projekten bei, die Rock-It jedes Jahr durch sein globales Netzwerk an Logistikkompetenz ermöglicht.

Seit Jahrzehnten steht das Unternehmen im Mittelpunkt der komplexesten Sportveranstaltungen, ausgedehnter weltweiter Musiktourneen und des Transports der wertvollsten Gegenstände der Luxusgüterbranche. Dank eines umfangreichen Netzwerks von Experten, umfassender Fähigkeiten und strategisch günstig gelegener Standorte ist The Rock-It Company führend in der Realisierung der weltweit komplexesten und prestigeträchtigsten Logistikprojekte, die den Ruf des Unternehmens in der Branche geprägt haben.

Im Rahmen dieser Entwicklung organisiert Rock-It sein Leistungsangebot um zwei sich ergänzende Säulen: Live-Events Luxusgüter.

Live-Events

Aufbauend auf der 47-jährigen Tradition von Rock-It Cargo wird Rock-It vertikal ausgerichtete Geschäftsbereiche einrichten, die sich darauf konzentrieren, erstklassigen Service für seine zahlreichen wachsenden Endmärkte zu bieten:

Rock-It Cargo wird auch weiterhin weltweit führend im Bereich Live-Tourneen und Spezialtransporte für die Musik-Tournee-Branche sein. Der derzeitige Fokus von Rock-It Cargo auf Sport, Film und Erlebnis wird sich in eigene Geschäftsbereiche verlagern, die einen klaren Fokus und eine klare Führungsstruktur für jeden vertikalen Markt bieten.

wird auch weiterhin weltweit führend im Bereich Live-Tourneen und Spezialtransporte für die Musik-Tournee-Branche sein. Der derzeitige Fokus von Rock-It Cargo auf Sport, Film und Erlebnis wird sich in eigene Geschäftsbereiche verlagern, die einen klaren Fokus und eine klare Führungsstruktur für jeden vertikalen Markt bieten. Rock-It Sports wird die kombinierten Fähigkeiten und die Erfolgsbilanz von Rock-It Cargo und SOS Global in einem einheitlichen Segment für Sport- und Rundfunkbetrieb zusammenführen. Die Marke SOS Global wird eingestellt, wobei die bewährten Mitarbeiter, ihre jahrzehntelange Erfahrung und Kundenbeziehungen in Rock-It Sports aufgehen.

wird die kombinierten Fähigkeiten und die Erfolgsbilanz von Rock-It Cargo und SOS Global in einem einheitlichen Segment für Sport- und Rundfunkbetrieb zusammenführen. Die Marke SOS Global wird eingestellt, wobei die bewährten Mitarbeiter, ihre jahrzehntelange Erfahrung und Kundenbeziehungen in Rock-It Sports aufgehen. Rock-It Productions wird das Know-how des Unternehmens in den Bereichen Film, Fernsehen, Podcasting, Multimedia und Live-Produktionen bündeln. Dynamic International wird unter dem Namen Dynamic International by Rock-It weiterhin hervorragende Arbeit leisten.

wird das Know-how des Unternehmens in den Bereichen Film, Fernsehen, Podcasting, Multimedia und Live-Produktionen bündeln. Dynamic International wird unter dem Namen weiterhin hervorragende Arbeit leisten. Rock-It Experiential wird umfangreiche Live-Events, Messen und Ausstellungen, Markenaktivierungen und groß angelegte globale Erlebnisprojekte für Unternehmen durchführen.

Luxusgüter

Um der weltweit schnell wachsenden Nachfrage nach zuverlässiger Logistik im Bereich hochwertiger Güter gerecht zu werden, wird The Rock-It Company von folgenden beiden bewährten Geschäftsbereichen geleitet:

DIETL by Rock-It wird Rock-It als treibende Kraft hinter dem globalen Wachstum im Kunstsektor vertreten und ein weltweites Netzwerk von Sammlern, Auktionshäusern, Privatpersonen und Museen unterstützen.

wird Rock-It als treibende Kraft hinter dem globalen Wachstum im Kunstsektor vertreten und ein weltweites Netzwerk von Sammlern, Auktionshäusern, Privatpersonen und Museen unterstützen. CARS By Rock-It bietet erstklassigen Service, Lagerung und Verwaltung für Autosammler, Rallys, Rennen, Auktionen und vieles mehr.

"Diese natürliche Entwicklung würdigt unser Erbe und ermöglicht es uns, unseren Kunden einen besseren Service als je zuvor zu bieten", sagte Daniel Rosenthal, Präsident und CEO von The Rock-It Company. "Durch den Zusammenschluss unter dem Namen Rock-It vereinen wir jahrzehntelange Erfahrung, einen ausgezeichneten Ruf und die besten Talente der Branche auf einer globalen Plattform, mit dem gemeinsamen Ziel, die außergewöhnlichsten Momente der Welt zu schaffen."

Über The Rock-It Company

The Rock-It Company (ehemals Global Critical Logistics) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich erfolgskritischer Spezial-Logistik, das mit dem Transport unersetzlicher Güter betraut wird und außergewöhnliche Momente in Zusammenhang mit Live-Events und Luxusgütern ermöglicht. Aufbauend auf einer 47-jährigen Tradition bietet Rock-It multimodale Speditionsleistungen, Planung der Event-Logistik, spezialisierte Verpackungs- und Lagerleistungen, Zoll- und ATA-Carnet-Services, Versicherungen, Vor-Ort-Support und vieles mehr.

Rock-It ermöglicht internationale Konzerttourneen, große Sportveranstaltungen, Rundfunk-, Film- und Medienproduktionen, Erlebnisveranstaltungen und Aktivitäten, Live-Event-Infrastruktur sowie den Transport und Schutz von Kunstwerken, seltenen Automobilen und anderen unersetzlichen Sammlungen. Mit Zugang zu über 160 Ländern und mehr als 10.000 Projekten pro Jahr bedient Rock-It eine Vielzahl unterschiedlicher Partner, darunter die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, den Pebble Beach Concours d'Elegance, RM Sotheby's, führende Hypercar-OEMs, mehrere Olympische Komitees, Ligen und Verbände sowie weitere führende Marken auf der ganzen Welt.

