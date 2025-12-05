An der Börse gibt es Jahre, an die man sich noch Jahrzehnte später erinnert. 2025 war so ein Jahr. Es war das Jahr, in dem die Old Economy ihr Comeback antrat. Wer hätte vor 12 Monaten gedacht, dass ein einstiger Sanierungsfall aus dem DAX die Tech-Werte outperformen würde? Oder dass eine deutsche Großbank plötzlich wieder als sexy Basis-Investment gilt? Die Kurstafeln lügen nicht: Die großen Tanker haben geliefert. Doch Börsengeschichte wiederholt sich aber selten 1:1. Während viele Standardwerte nun auf ihren hohen Bewertungen thronen und kein großes Potenzial mehr bieten, positionieren sich erfahrene Anleger bereits für den nächsten Zyklus. Ein Auftritt auf dem International Investment Forum (IIF) am Mittwoch gab den entscheidenden Hinweis, wo die Musik 2026 spielen könnte.

