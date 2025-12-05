Wie Anleger ihre Bitcoin-Wallet sicher machen: Seed-Phrase, Backup, Updates, Phishing-Schutz - die wichtigsten Regeln für Self-Custody.Von Ulf Heyden, Gründer von Bitcoin-Bootcamp.de (zuerst erschienen in €uro Magazin Ausgabe 10/2025) Die meisten Verluste entstehen durch Nachlässigkeit Super-Hacker sind selten das Problem. In der Praxis führen verlorene Seed-Wörter, versehentliche Löschungen oder Phishing-Mails viel häufiger zu Verlusten. Wer einige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE