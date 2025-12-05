DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel behauptet
DOW JONES--Mit kleinen Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 06.00 Uhr 40,0 Punkte auf 23.948,0. In den Handel gegangen war er mit 23.892,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.953,0 und das Tagestief bei 23.892,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 145 Kontrakte.
December 05, 2025
