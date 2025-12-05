Osnabrück (ots) -Der Schauspieler Christoph Maria Herbst, dessen neuer "Stromberg"-Film seit diesem Donnerstag im Kino läuft, betet regelmäßig. "Ich bin auf jeden Fall im Zwiegespräch, ja. Ich glaube an die Wirkmacht des Gebetes", sagte Herbst im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Es ist gar nicht so, dass ich großartige Wünsche habe, weil mir ja schon so viel geschenkt ist. Ich sage oft einfach nur danke."Sein früherer Berufswunsch, katholischer Priester zu werden, sei schon so weit gediehen gewesen, dass er als Jugendlicher an Ostern im Bonner Priesterseminar mit den Studierenden meditiert habe, so Herbst weiter. "Ich würde mich immer noch als gläubig bezeichnen, aber die katholische Kirche selbst ist so ein bisschen wie die Deutsche Bahn: Sie macht es einem nicht leicht, an sie zu glauben." Sein Glaube funktioniere mittlerweile ohne Kirche.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6172839