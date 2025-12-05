Anzeige
Freitag, 05.12.2025
Dow Jones News
05.12.2025 06:39 Uhr
DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 5. Dezember 

=== 
*** 08:00 DE/Auftragseingang Oktober 
     saisonbereinigt 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm 
     zuvor:  +1,1% gg Vm 
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Oktober 
  08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich September 
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Oktober 
     PROGNOSE: -0,5% gg Vm 
     zuvor:  +0,8% gg Vm 
*** 11:00 CH/Swiss Re Group, Strategie-Update 
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q 
     Eurozone 
     PROGNOSE:  +0,2% gg Vq/+1,4% gg Vj 
     2. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,4% gg Vj 
     2. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,5% gg Vj 
*** 12:30 DE/Bundestag, Abstimmung über das Rentenpaket, Berlin 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Dezember 
     PROGNOSE: 52,0 
     zuvor:  51,0 
*** 16:00 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September 
     Ausgaben / Einkommen 
     PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,3% gg Vm 
     zuvor:  +0,6% gg Vm/+0,4% gg Vm 
     PCE-Preisindex / Gesamtrate 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj 
     zuvor:  +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj 
     PCE-Preisindex / Kernrate 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj 
     zuvor:  +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj 
 
***   - NL/Airbus SE, Flugzeug-Auslieferungen November 
***   - EU/Länderrating Deutschland (S&P) 
===

