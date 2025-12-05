US-Präsident Donald Trump will neue Rohstoff-Deals in den USA einfädeln und sich an weiteren börsennotierten Unternehmen beteiligen. Das sind die potenziellen Kandidaten, die vor massiven Geldzuflüssen stehen könnten. Donald Trump will die USA bei Rohstoffen zunehmend unabhängig von ausländischen Importen machen. Zu diesem Zweck plant die US-Regierung, eine Reihe von Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen einzugehen, so ein Bericht von Bloomberg. ...

