Nach einer der schwierigsten Phasen der vergangenen Jahre zeichnet sich im Solarsektor eine spürbare Trendwende ab. Ein führender Grundstoffproduzent, der über längere Zeit unter massivem Preisdruck und Überkapazitäten litt, bringt sich jetzt in einer stark veränderten Marktlage neu in Stellung. Operativ wurden Kosten gesenkt, Kapazitäten ausgebaut und die Bilanz gestärkt. In einer Branche, die gerade an einem Wendepunkt steht, könnte genau das zum entscheidenden Vorteil werden.Trotz des harten ...

