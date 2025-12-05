Was für ein Satz: "Langfristig führt an einem Kupfer-Bullenmarkt kein Weg vorbei." Und die Aussage von Rick Rule, Rohstoffinvestor und Ex-CEO von Sprott US Holding, im Gespräch mit dem AKTIONÄR ist natürlich fundamental absolut nachvollziehbar. Denn die Nachfrage nach dem Industriemetall wird steigen, während das Angebot zuletzt gesunken ist.Schließlich ist Kupfer bei der Elektrifizierung und der Energiewende rund um den Globus unverzichtbar. Aktuell sorgt die schwächelnde Weltwirtschaft noch dafür, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär