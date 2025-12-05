Was für ein Satz: "Langfristig führt an einem Kupfer-Bullenmarkt kein Weg vorbei." Und die Aussage von Rick Rule, Rohstoffinvestor und Ex-CEO von Sprott US Holding, im Gespräch mit dem AKTIONÄR ist natürlich fundamental absolut nachvollziehbar. Denn die Nachfrage nach dem Industriemetall wird steigen, während das Angebot zuletzt gesunken ist.Schließlich ist Kupfer bei der Elektrifizierung und der Energiewende rund um den Globus unverzichtbar. Aktuell sorgt die schwächelnde Weltwirtschaft noch dafür, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.