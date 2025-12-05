Der Bitcoin kämpft charttechnisch mit seinem Abwärtstrend. In dieser Situation hat Star-Investor Michael Burry nach Jahren wieder ein öffentliches Interview gegeben und harte Worte über die Mutter aller Kryptowährungen verloren. Michael Burry skeptisch Michael Burry gilt an der Börse als Legende. Der ehemalige Hedgefondsmanager sah 2008 erfolgreich die US-Finanzkrise sowie den Kollaps des Häusermarktes voraus und verdiente dadurch für sich und seine ...

