Wiesbaden (ots) -Zur internationalen Kampagne "16 Tage für Menschenrechte, 16 Tage gegen Gewalt" machten die Wiesbadener Clubs Zonta und Inner Wheel am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, mit eindrucksvollen Aktionen auf das Thema aufmerksam. Unter dem Leitgedanken "Gewaltfreiheit ist ein Menschenrecht" setzten sie ein sichtbares Zeichen für den Schutz und die Rechte von Frauen* und Mädchen*.Ausgestattet mit auffälligen orangefarbenen Regenschirmen, der Signalfarbe gegen Gewalt an Frauen, starteten zahlreiche Unterstützerinnen einen gemeinsamen "Orange Walk" vom Reinhard-Ernst-Museum zum Murnau-Filmtheater in Wiesbaden. Die leuchtende Farbe verwandelte den Weg in ein weithin sichtbares Symbol der Solidarität und des Engagements.Anschließend wurde der isländische Film "Ein Tag ohne Frauen" gezeigt, der eindrucksvoll beleuchtet, wie tiefgreifend der Verlust weiblicher Arbeits- und Care-Arbeit eine Gesellschaft trifft, und zu einem intensiven Nachdenken über Gleichstellung, Sichtbarkeit und Wertschätzung von Frauen* anregt.Mit ihren Aktionen stellten Zonta und Inner Wheel bewusst die wertvolle Arbeit von ZORA in den Mittelpunkt. Die Fachberatungsstelle unterstützt Frauen* und Mädchen*, die von Gewalt betroffen sind. Das Beratungsangebot von ZORA umfasst Probleme jeglicher Art und dient der Stabilisierung der Klient*innen in Krisen- und Konfliktsituationen. Die Sichtbarkeit der Aktionen trägt dazu bei, Betroffenen Wege zu zeigen und gesellschaftliche Verantwortung zu stärken.Der "Orange Day" macht jedes Jahr deutlich: Gewalt an Frauen ist kein privates Problem - sie ist eine Menschenrechtsverletzung. Zonta und Inner Wheel Wiesbaden setzen sich gemeinsam mit ZORA auch über diese 16 Tage hinaus für Gleichstellung, Gewaltprävention und die Stärkung von Mädchen* und Frauen* ein.Fördern auch Sie die Arbeit von ZORA: Verein zur Unterstützung von Mädchen* in Not e.V., Wiesbadener Volksbank, IBAN: DE52510900000007075715.