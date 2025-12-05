The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.12.2025
ISIN Name
DE000LB124E5 LBBW STUFENZINS 18/25
US539439AM10 LLOYDS BKG GRP 16/25
AT0000A24UY3 BOREALIS 18/25
XS1888221261 JAMES HAR.INTL F. 18/26
DE000BU0E253 BRD USCHAT.AUSG.25/02
XS2615298408 KOMMUNINVEST 23/25 MTN
XS2489627047 SBAB BANK 22/25 MTN
USP79171AD96 CORDOBA, PROV. 16/25 REGS
US172967MU24 CITIGROUP 20/UND.FLR
BE0002850312 SILFIN 22/27
US48203RAN44 JUNIPER NETW 20/25
