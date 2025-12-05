Berlin (ots) -Eine unübersehbare Mahnung an Bundeskanzler Friedrich Merz und seine Minister. Während der nächsten Kabinettssitzung plant der Thinktank "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft" (INSM) vor dem Kanzleramt: Am Mittwoch, 10. Dezember soll ein neun Meter hoher und sieben Meter breiter Weihnachtsmann, gefüllt mit Helium, vor der Regierungszentrale in Berlin schweben, mit der Aufschrift: "Kein Wachstum, keine Geschenke". Die INSM will im Rahmen einer großen Kampagne auf die Auswirkungen fehlenden Wirtschaftswachstums auf jeden einzelnen hinweisen und für Reformen für mehr Wachstum werben. Dies wird mit verschiedenen Motiven im Berliner Stadtbild, auf Sozialen Medien und nun auch mit dem Weihnachtsmann-Ballon vor dem Kanzleramt untermauert.Um 9 Uhr soll der Weihnachtsmann fertig aufgeblasen vor den Fenstern des Kanzleramts schweben. Gegen 11 Uhr wird demonstrativ das Gas herausgelassen, um den Weihnachtsmann in sich zusammen fallen zu lassen.Pressekontakt:Carl-Victor WachsLeiter Kommunikation & Pressesprecherwachs@insm.deT +49 176 616 49 030INSM Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbHGeorgenstraße 22D - 10117 Berlinwww.insm.deHandelsregister Amtsgericht Charlottenburg, HRB 74215BUmsatzsteuerident-Nummer: DE1230523BBVertretungsberechtigter Geschäftsführer: Thorsten AlslebenOriginal-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39474/6172850