FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Im Dax zeichnet sich am Freitag ein positiver Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 23.937 Punkte. Damit würde es der Dax knapp über sein Vortageshoch schaffen und den Test einer Chartbarriere vorbereiten. Denn nicht weit entfernt liegen die 100- und 50-Tage-Durchschnittslinien als mittel- bis längerfristige Trendbarometer. Und schließlich wirft auch die Marke von 24.000 Punkten bereits ihre Schatten voraus. Hier liegt seit Mai - von kurzen Ausreißern abgesehen - etwa der Mittelpunkt der Dax-Schwankungen. Mit Spannung wird erwartet, ob die US-Notenbank in der kommenden Woche die Leitzinsen senkt. Insgesamt scheint am europäischen Aktienmarkt vorweihnachtliche Ruhe einzukehren. Der wichtigste europäische Volatilitätsindex habe tags zuvor ein Dreimonatstief erreicht, schrieb Thomas Altmann von QC Partners.

USA: - KAUM BEWEGT - Nach der jüngsten Erholung ist die Luft an den US-Börsen am Donnerstag erst einmal raus gewesen. Die Indizes zeigten sich schwunglos, nachdem sich zuletzt die Erwartung verfestigt hatte, dass es in diesem Jahr noch eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed geben dürfte. Nun mangelte es an Kurstreibern für einen weiteren Anstieg hin zu den bisherigen Rekorden. Der auf einem Dreiwochenhoch angekommene Dow Jones Industrial schloss 0,07 Prozent tiefer mit 47.850,94 Punkten. "In den USA warten die Anleger nun zunächst auf die nächste Fed-Sitzung", schrieben die Autoren der Fuchs-Börsenbriefe. Sie beziffern den Anteil der Experten, die in der kommenden Woche von einer Zinssenkung ausgehen, auf mittlerweile wieder 90 Prozent.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Während die Märkte in China leicht zulegten, verzeichnete der Aktienmarkt in Japan Verluste. Die Aussicht auf Zinserhöhungen der Bank of Japan drückte dort auf die Stimmung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende nach den jüngsten Gewinnen rund 1,2 Prozent ein. Der CSI 300 mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann im späten Handel hingegen 0,8 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte um 0,2 Prozent nach oben.



DAX 23.882,03 0,80%

XDAX 23.884,10 0,49%

EuroSTOXX 50 5.718,08 0,41%

Stoxx50 4.820,08 0,26%



DJIA 47.850,94 -0,07%

S&P 500 6.857,12 0,11%

NASDAQ 100 25.581,70 -0,10%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 128,11 -0,01%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,1659 0,12%

USD/Yen 154,64 -0,30%

Euro/Yen 180,28 -0,18%°



BITCOIN:





Bitcoin 92.114 0,01%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:





Brent 63,21 -0,05 USD WTI 59,55 -0,12 USD°

