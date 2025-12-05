Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 05
|04/12/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|04/12/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|271820.42
|6.1772
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|04/12/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|112099650.00
|700355710.10
|6.2476
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|04/12/2025
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|46721.00
|234891.72
|5.0275
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|04/12/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|20737164.38
|5.7603
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|04/12/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|270265.51
|6.1588
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|04/12/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|22154456.00
|135346753.98
|6.1092
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|04/12/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|212785.00
|1149622.96
|5.4027
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|04/12/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|266469010.36
|6.866
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|04/12/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|32858219.04
|5.9526
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|04/12/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|267125163.46
|5.0978
