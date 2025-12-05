Anzeige
Freitag, 05.12.2025
Das Timing könnte nicht besser sein - Durchbruchsjahr 2026 für Myriad
PR Newswire
05.12.2025 08:06 Uhr
VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 05

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2025-12-04 NL0009272749 3938777.000 373744793.05 94.8885
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2025-12-04 NL0009272772 513000.000 37689902.55 73.4696
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2025-12-04 NL0009272780 360000.000 30677426.67 85.2151
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2025-12-04 NL0009690239 8285404.000 315673406.35 38.0999
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2025-12-04 NL0009690247 2708390.000 46502902.92 17.1699
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2025-12-04 NL0009690254 2426537.000 30057190.54 12.3869
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2025-12-04 NL0010273801 2681000.000 51341339.55 19.1501
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2025-12-04 NL0010731816 888000.000 76996609.70 86.7079
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2025-12-04 NL0011683594 89050000.000 4162082172.56 46.7387
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2025-12-04 NL0010408704 30703010.000 1120864532.02 36.5067
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2025-12-04 NL0009272764 318000.000 20068981.19 63.1100

