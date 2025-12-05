VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 05
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-12-04
|NL0009272749
|3938777.000
|373744793.05
|94.8885
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-12-04
|NL0009272772
|513000.000
|37689902.55
|73.4696
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-12-04
|NL0009272780
|360000.000
|30677426.67
|85.2151
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-12-04
|NL0009690239
|8285404.000
|315673406.35
|38.0999
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-12-04
|NL0009690247
|2708390.000
|46502902.92
|17.1699
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-12-04
|NL0009690254
|2426537.000
|30057190.54
|12.3869
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-12-04
|NL0010273801
|2681000.000
|51341339.55
|19.1501
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-04
|NL0010731816
|888000.000
|76996609.70
|86.7079
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-12-04
|NL0011683594
|89050000.000
|4162082172.56
|46.7387
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-04
|NL0010408704
|30703010.000
|1120864532.02
|36.5067
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-12-04
|NL0009272764
|318000.000
|20068981.19
|63.1100
© 2025 PR Newswire