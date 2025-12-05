Es gibt einen weiteren, neuen Betrug, vor dem die deutsche Finanzaufsicht BaFin jetzt warnt und der Anleger im schlimmsten Fall ihr gesamtes Vermögen kosten kann. Das steckt dahinter und das sollten Sie unbedingt wissen. Das Internet ist für Anleger definitiv kein Safe-Space - im Gegenteil. An jeder "Ecke" tummeln sich potenzielle Betrüger und regelmäßig warnt die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) vor solchen möglichen Kriminellen. ...

