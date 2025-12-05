Die Snowflake-Aktie hat am Donnerstag mit deutlichen Abgaben auf die am Vorabend präsentierten Zahlen reagiert. In den USA ging es für den Kurs um mehr als -10% abwärts auf ein Tief bei 234,50 US$. Doch sind die Zahlen wirklich so schlecht ausgefallen? Und ergibt sich durch den Rücksetzer möglicherweise eine gute Einstiegsgelegenheit? Q3-Zahlen über den Erwartungen Für das abgelaufene Quartal meldete die Cloud-Datenanalysefirma ein Umsatzwachstum ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.