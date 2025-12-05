© Foto: Craig Bailey - picture alliance

Der Cybersecurity-Spezialist Rubrik hat am Donnerstagabend ein sehr starkes Quartalsergebnis vorgelegt. Die Aktie legte noch in der Nachbörse kräftig zu. Cybersecurity: Der Branchentrend hält an Cybersicherheitswerte blicken in diesem Jahr auf eine disparate Entwicklung zurück. Während sich beispielsweise CrowdStrike um knapp 50 Prozent verteuern könnte, liegt Margenführer Fortinet rund 10 Prozent im Minus. Grundsätzlich profitiert die Branche jedoch von höheren Ausgaben für Sicherheitsdienstleistungen und eine wachsende Bedrohungslage im Internet. Für Newcomer Rubrik, das Unternehmen ist erst im April vergangenen Jahres an die Börse gestartet, verlief das Jahr mit einem Plus von 7,8 …