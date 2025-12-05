Die Stakeholder-Basis erweitert sich durch die Beteiligung eines auf Privatanleger ausgerichteten Fonds sowie weiterer Unternehmens- und Privatinvestoren, wodurch sich die Gesamtfinanzierung auf 38 Mio. USD erhöht

Helical Fusion Co., Ltd. (Hauptsitz: Chuo-ku, Tokyo; CEO: Takaya Taguchi; nachfolgend "Helical Fusion"), das mit der ursprünglichen japanischen Helical-Stellarator-Technologie eine Energiequelle der nächsten Generation entwickelt, um in den 2030er-Jahren ein kommerziell nutzbares Fusionskraftwerk zu realisieren, gab den Abschluss einer Series-A-Extension-Finanzierungsrunde bekannt. Das Unternehmen beschaffte dabei rund 5,5 Millionen US-Dollar (˜ 870 Millionen Japanische Yen).

Zu den Investoren dieser Finanzierungsrunde gehörten "Ecrowd NEXT", ein Fonds für Privatanleger, sowie mehrere Unternehmensinvestoren und Privatanleger.

Damit beläuft sich die gesamte Series-A-Finanzierung von Helical Fusion, einschließlich Darlehen, auf rund 21 Millionen US-Dollar (˜ 3,2 Milliarden Japanische Yen). Insgesamt hat das Unternehmen unter Einbeziehung von Zuschüssen und Darlehen damit bislang rund 38 Millionen US-Dollar (˜ 6,0 Milliarden Japanische Yen) eingeworben.

Helical Fusion nutzt die Mittel aus dieser Finanzierung, um die Entwicklung seines Flaggschiff-Helix-Programms einer umfassenden Roadmap zur Realisierung des weltweit ersten kommerziell nutzbaren Fusionskraftwerks zu beschleunigen. Das Unternehmen macht stetige Fortschritte in Richtung einer integrierten Demonstration mit seinem endgültigen Versuchsanlagenmodell Helix HARUKA und der Realisierung der weltweit ersten netzstromliefernden, dauerbetriebsfähigen Kernfusion mit seinem ersten Kraftwerk Helix KANATA in den 2030er Jahren.

Angaben zum Unternehmen

Geschäftsfeld : Entwicklung kommerzieller Fusionsreaktoren und damit verbundener Technologien



: Entwicklung kommerzieller Fusionsreaktoren und damit verbundener Technologien Gründung : Oktober 2021



: Oktober 2021 Website : https://www.helicalfusion.com/en



: https://www.helicalfusion.com/en YouTube: https://www.youtube.com/@HelicalFusion

